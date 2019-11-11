***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -4.120.887 -1.084.262 73.796.708 -1.021.358 682.643 1.489.682 102.265.160 28.823.640 295.963.442 15.533.839 311.497.281Transferler4.364.231 3.810.477 20.648.932 -28.823.640Dönem Karı (Zararı)12.781.967 12.781.967 -2.322.509 10.459.458Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-621.329Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.141.175 -2.141.175 -2.141.175Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28.215 -593.114 -10.081 -603.195Dönem Sonu Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -6.262.062 -1.084.262 73.796.708 -1.642.687 5.046.874 5.300.159 122.942.307 12.781.967 306.011.120 13.201.249 319.212.369Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 16.124.430 309.618.056 14.821.277 324.439.333Diğer Düzeltmeler682.789 682.789 682.789Transferler636.586 15.487.844 -16.124.430Dönem Karı (Zararı)49.428.738 49.428.738 2.862.228 52.290.966Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.253.621 2.253.621 2.253.621Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)69.305 288 -515.016 -445.423 839.557 394.134Dönem Sonu Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 76.206.970 -217.892 5.683.460 5.300.159 138.569.997 49.428.738 360.526.008 18.523.062 379.049.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.821.011 1.587.266Dönem Karı (Zararı)49.428.738 12.781.967Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)49.428.738 12.781.967Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-20.902.792 7.191.442Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 5.232.495 4.415.723Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.338.221 -2.022.162Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.212.729 -399.326Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.125.492 -1.622.836Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.872.594 3.677.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 3.615.430 4.531.950Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -742.836 -854.803Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.165.738 1.210.000Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -990.813 -594.814Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -174.925 1.804.814Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-30.170.173 7.267.744İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -30.170.173 7.267.744Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 4.029.006 -7.357.010Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.544Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-45.544Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler682.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.866.543 -16.351.223Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.989.089 -25.851.680İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.877 -2.666.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.973.212 -23.185.541Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.641 -1.659.554İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-66.641 -1.659.554Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.717.780 -158.496Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-997.788 262.899Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.703.331 7.399.489İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)299.192 -79.233İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.002.523 7.478.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)825.672 376.514Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler252.787 1.436.402İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)252.787 1.436.402Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.337.296 1.831.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler431.363 11.542Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-679.301 -1.634.470Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.110.664 1.646.012Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.659.403 3.622.186Alınan Faiz23 990.813 594.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -1.802.703 -2.612.179Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -26.502 -17.555YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.367.204 -37.901.712Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-22.500 -16.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.544Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.544Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.577.305 -9.878.581Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.577.305 -9.878.581Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.187.057 -12.023.131FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.453.403 26.999.093İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.011.773 -2.141.175İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.011.773 -2.141.175Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.539.810Kredilerden Nakit Girişleri42.632.180Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8.907.630Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.201.386Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.379.539Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.821.847İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-3.298.819 -15.050.547Ödenen Faiz23 -6.686.208 -7.377.210Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-255.217 28.215YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.999.596 -9.315.353NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.999.596 -9.315.353DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 44.940.598 21.809.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.941.002 12.494.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 34.941.002 44.940.598Ticari Alacaklar61.905.294 52.499.165İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 45.690 30.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 61.859.604 52.468.668Diğer Alacaklar327.347 268.950İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 327.347 268.950Stoklar10 54.936.879 57.529.167Peşin Ödenmiş Giderler2.273.996 1.248.874İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.273.996 1.248.874Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 132.664 106.162Diğer Dönen Varlıklar2.579.563 1.900.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 2.579.563 1.900.262ARA TOPLAM157.096.745 158.493.178TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR157.096.745 158.493.178DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar16.095.629 16.073.129Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar12 16.095.629 16.073.129Diğer Alacaklar32.828.158 29.467.217İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 32.776.972 29.424.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 51.186 42.942Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 70.289.872 40.119.699Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 124.254.440 124.254.440Maddi Duran Varlıklar155.908.175 158.562.914Arazi ve Arsalar14 83.097.302 83.097.302Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 292.838 304.045Binalar14 38.466.787 39.400.428Tesis, Makine ve Cihazlar14 27.752.853 30.793.391Taşıtlar14 287.375 309.417Mobilya ve Demirbaşlar14 1.154.796 893.089Özel Maliyetler14 1.712.935 1.825.760Yapılmakta Olan Yatırımlar14 3.143.289 1.939.482Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.064.662 65.113Diğer Haklar15 22.867 35.951Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 2.015.377Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 26.418 29.162Peşin Ödenmiş Giderler27.334İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 27.334Ertelenmiş Vergi Varlığı24 5.509.031 7.168.571TOPLAM DURAN VARLIKLAR406.949.967 375.738.417TOPLAM VARLIKLAR564.046.712 534.231.595KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar66.007.092 107.606.646İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar66.007.092 107.606.646Banka Kredileri8 60.805.910 102.070.036Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.201.182 5.536.610Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.299.877 15.987.288İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.299.877 15.987.288Banka Kredileri8 41.299.877 15.987.288Ticari Borçlar16.788.054 20.450.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.267.006 2.977.112İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.521.048 17.473.224Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.526.701 3.701.029Diğer Borçlar1.465.669 1.170.667İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 328.167 274.289İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.137.502 896.378Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.197.336 3.534.632İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.197.336 3.534.632Kısa Vadeli Karşılıklar2.135.563 2.641.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.269.881 1.032.920Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 865.682 1.608.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.957.635 846.971İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.957.635 846.971ARA TOPLAM136.377.927 155.939.007TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.377.927 155.939.007UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.520.756 26.121.385İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.520.756 26.121.385Banka Kredileri8 13.515.809 16.630.019Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 6.004.947 9.491.366Uzun Vadeli Karşılıklar4.225.059 5.954.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 4.225.059 5.954.604Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 24.873.900 24.417.105TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.619.715 56.493.094TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER184.997.642 212.432.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar360.526.008 306.978.217Ödenmiş Sermaye20 84.690.000 84.690.000Sermaye Düzeltme Farkları20 10.442.116 10.442.116Geri Alınmış Paylar (-)20 -8.493.278 -7.481.505Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.084.262 -1.084.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)75.989.078 73.666.152Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)75.989.078 73.666.152Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)76.206.970 76.206.970Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -217.892 -2.540.818Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.983.619 10.346.745Yasal Yedekler20 5.683.460 5.046.586Diğer Kısıtlanmış Yedekler5.300.159 5.300.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları138.569.997 122.914.380Net Dönem Karı veya Zararı49.428.738 13.484.591Kontrol Gücü Olmayan Paylar18.523.062 14.821.277TOPLAM ÖZKAYNAKLAR379.049.070 321.799.494TOPLAM KAYNAKLAR564.046.712 534.231.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 224.447.253 161.968.717 76.939.443 47.841.057Satışların Maliyeti21 -189.344.507 -124.146.064 -60.418.217 -24.511.348TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.102.746 37.822.653 16.521.226 23.329.709BRÜT KAR (ZARAR)35.102.746 37.822.653 16.521.226 23.329.709Genel Yönetim Giderleri-7.717.781 -8.592.043 -1.202.192 -2.252.664Pazarlama Giderleri-6.520.345 -5.225.050 -2.103.673 -2.012.078Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.852.913 -1.587.948Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 25.682.263 33.494.681 3.839.501 17.174.150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -8.931.003 -15.952.253 -1.269.907 -10.295.241ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.762.967 41.547.988 14.197.007 25.943.876Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler45.544 22.772Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 40.215.573 15.881.096 11.409.625 1.051.315FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)76.024.084 57.429.084 25.629.404 26.995.191Finansman Gelirleri23 3.475.367 1.398.220 1.966.349 534.017Finansman Giderleri23 -23.109.867 -55.877.747 -3.008.752 -32.970.323SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.389.584 2.949.557 24.587.001 -5.441.115Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.098.618 7.509.901 -2.990.728 -5.608.144Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -4.098.618 7.509.901 -2.990.728 -5.608.144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.290.966 10.459.458 21.596.273 -11.049.259DÖNEM KARI (ZARARI)52.290.966 10.459.458 21.596.273 -11.049.259Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.862.228 -2.322.509 1.870.555 -1.139.065Ana Ortaklık Payları49.428.738 12.781.967 19.725.718 -9.910.194Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 0,58000000 0,15000000 0,23000000 -0,12000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.578.143 1.220.232 -4.594.223 848.622Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.305.311 1.564.400 -5.890.029 1.087.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler727.168 -344.168 1.295.806 -239.355Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri727.168 -344.168 1.295.806 -239.355Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.578.143 1.220.232 -4.594.223 848.622TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.712.823 11.679.690 17.002.050 -10.200.637Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.444.469 318.159 -3.069.048 422.972Ana Ortaklık Payları51.157.292 11.361.531 20.071.098 -10.623.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798099BIST