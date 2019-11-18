***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.11.2019 12:44
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aksu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
18/11/2019
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 30.09.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799342
BIST
14:00106.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.197,70
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:005,7388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:006,3499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:00269,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -1,60
|Açılış
|: 269,27
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,26
|87.027.271
|% 18,87
|
|YUNSA
|6,92
|43.499.284
|% 17,69
|
|BTCIM
|3,29
|19.363.051
|% 16,67
|
|HUBVC
|9,42
|18.311.504
|% 13,49
|
|MIPAZ
|2,20
|40.539.953
|% 12,24
|
|KLGYO
|2,92
|86.139.297
|% -9,03
|
|CRDFA
|1,94
|9.400.904
|% -8,06
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|YAPRK
|5,40
|3.545.571
|% -3,91
|
|THYAO
|14,04
|1.142.367.564
|% 2,56
|
|GARAN
|10,11
|358.854.095
|% 1,61
|
|ASELS
|19,30
|271.556.294
|% 0,94
|
|PETKM
|3,71
|268.145.510
|% 1,64
|
|TUPRS
|122,20
|198.996.322
|% -0,89
|
|THYAO
|14,04
|1.142.367.564
|% 2,56
|
|HURGZ
|1,26
|87.027.271
|% 18,87
|
|PETKM
|3,71
|268.145.510
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,37
|162.659.203
|% 1,28
|
|TIRE
|2,30
|132.361.646
|% 10,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4175
|7,4547
|% 0,39
|
|Frank
|5,7737
|5,8085
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5264
|1,5340
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-8,43
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-13,80
|
|Yarım
|860
|882
|-6,68
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,11
|