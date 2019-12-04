***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 83,48 oranında bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin % 80 oranında iştirak ettiği bağlı ortağı Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'nin sermayesi 20.000.000 TL'den (Yirmimilyon TL) 30.000.000 TL'sına (Otuzmilyon TL) çıkarılmıştır. Şirketimizin bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'deki sermaye tutarı % 80 oranında 24.000.000 TL'sına (Yirmidörtmilyon TL) ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801825BIST