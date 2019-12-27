***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim KuruluŞirketimizin % 21,15 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında (25.000.000 TL * % 21,15= 5.287.500 TL) kefalet verilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805572BIST