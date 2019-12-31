***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 10:03
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin % 99,78 oranında bağlı ortağı Arsan Giyim Yatırım Pazarlama A.Ş.'nin yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında aynı iştigal konusunda diğer şirketlerimizin de olmasından ötürü bu şirketin faaliyetine ihtiyaç kalmamıştır. Bu nedenle şirketin tasfiyesine karar verilmiştir. Bu karar 31.12.2019 Tarihinde T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806062
BIST
12:15114.702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,88
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:155,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:156,6755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:15291,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,89
|Açılış
|: 291,62
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.533.470
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,00
|9.665.845
|% 12,36
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|27.906.486
|% 9,52
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|KLGYO
|4,30
|67.893.383
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,43
|847.237.273
|% 0,84
|
|ASELS
|20,80
|472.138.596
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|376.155.694
|% 1,87
|
|HALKB
|5,97
|235.368.134
|% 0,67
|
|ISGYO
|1,72
|204.987.564
|% -1,15
|
|ISGYO
|1,72
|204.987.564
|% -1,15
|
|PETKM
|3,81
|376.155.694
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|148.667.714
|% 3,25
|
|IHLGM
|1,21
|89.100.349
|% -0,82
|
|IHYAY
|1,05
|77.330.170
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7947
|7,8338
|% 0,31
|
|Frank
|6,1196
|6,1565
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5816
|1,5895
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,05
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,91
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,03
|