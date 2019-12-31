***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 99,78 oranında bağlı ortağı Arsan Giyim Yatırım Pazarlama A.Ş.'nin yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında aynı iştigal konusunda diğer şirketlerimizin de olmasından ötürü bu şirketin faaliyetine ihtiyaç kalmamıştır. Bu nedenle şirketin tasfiyesine karar verilmiştir. Bu karar 31.12.2019 Tarihinde T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806062BIST