***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 5.246 0 214.333 0 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 535.444 124.062 0 0 0 1.687.436 1.387.770 3.075.206 5.047.666 542 5.048.208Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268.216 -11.869 -280.085 -280.085 0 -280.085Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 535.444 124.062 0 0 0 1.419.220 1.375.901 2.795.121 4.767.581 542 4.768.123Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.625 0 0 0 1.242.676 -1.291.301 -48.625 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.414 0 -5.414 0 0 0 31.795 0 26.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.735.503 1.735.503 1.761.884 31 1.761.915Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.735.503 1.735.503 1.735.503 31 1.735.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.414 0 -5.414 0 0 0 31.795 0 26.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.381 0 26.381Sermaye Arttırımı140.000 0 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.936.723 0 2.936.723Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.600 -84.600 -84.600 0 -84.600Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -3.758 0 203.673 0 0 0 37.041 0 240.714 0 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 535.444 172.687 0 0 0 2.661.896 1.735.503 4.397.399 9.381.588 573 9.382.161Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 2.040.057 -2.144.197 -104.140 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216 0 -216 0 0 0 5.896 0 5.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975.005 1.975.005 1.980.685 3.929 1.984.614Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975.005 1.975.005 1.975.005 3.929 1.978.934Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216 0 -216 0 0 0 5.896 0 5.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.680 0 5.680Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -174.000 -174.000 0 -174.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.185 2.185Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.289 0 189.142 0 0 0 31.403 0 220.545 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 276.827 0 0 0 4.701.953 1.975.005 6.676.958 11.939.286 50.534 11.989.820Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.229.188 -912.972Dönem Karı (Zararı)1.978.934 1.735.534Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler223.307 810.898Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler166.592 124.477Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.591 15.469Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler764 8.939Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.827 6.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler310.211 353.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler52.578 27.515Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31.385 160.404Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler222.560 163.342Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.688 1.897Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-167.782 -2.770Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-656.632 -390.532Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler488.850 387.762Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-6.036 7.524Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-122.431 39.083Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler34.898 73.074Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler6.485 218.022Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.221 -17.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.261.634 -3.346.413Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.784.228 -1.128.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-110.277 4.392Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.342.757 -1.226.081Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-192.917 -706.941Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler541.495 -281.999Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)103.440 -97Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-254.451 -78.066Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-254.451 -78.066Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.894 1.133Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-7.847 5.535Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.068.089 351.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-160.897 -286.976Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.059.393 -799.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-36.113 -19.159Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-128.653 -93.116Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.029 -716YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-519.379 -458.430Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri392 89Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-498.209 -434.552Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-243.362 -229.931Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-254.847 -204.621Alınan Temettüler1.155 5.184Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-22.717 -29.151FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.410.793 3.111.839Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.936.723Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.936.723Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.318.278 847.599Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-935.760 -735.885Ödenen Temettüler-116.000 -56.400Ödenen Faiz-49.770 -12.501Alınan Faiz194.045 132.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.337.774 1.740.437Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.983 41.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.328.791 1.782.250DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.087.387 1.261.753DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.758.596 3.044.003Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.764.066 3.115.691Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar5 3.231.770 3.072.113İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.381.153 772.851İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.850.617 2.299.262Diğer Alacaklar314.486 204.117İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.150 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar313.336 204.117Stoklar7 4.935.497 3.576.618Peşin Ödenmiş Giderler8 1.519.523 1.319.330İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 305.980 311.668İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.213.543 1.007.662Diğer Dönen Varlıklar323.845 328.811ARA TOPLAM12.089.187 11.616.680TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.089.187 11.616.680DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar774.058 778.665Ticari Alacaklar5 4.610.037 2.826.939İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 3.333.446 1.976.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.276.591 850.400Diğer Alacaklar672 764İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar672 764Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 129.089 93.586Maddi Duran Varlıklar9 1.466.074 1.336.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.228.844 1.082.067Peşin Ödenmiş Giderler8 497.123 504.399İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 263.481 155.933İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler233.642 348.466Ertelenmiş Vergi Varlığı11 861.664 734.092Diğer Duran Varlıklar733.380 500.142TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.300.941 7.856.951TOPLAM VARLIKLAR22.390.128 19.473.631KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21 1.476.149 698.526Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 471.343 67.277Ticari Borçlar5 3.076.334 2.548.583İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 671.354 593.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.404.980 1.954.672Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 138.313 34.873Diğer Borçlar71.006 2.732İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 58.005 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.001 13 64.936 49.382Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 724.203 585.569Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.316 8.237ARA TOPLAM6.563.602 4.684.478TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.563.602 4.684.478UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 228.704 20.234Ticari Borçlar5 1.347.206 1.768.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.212.282 1.617.969İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar134.924 150.314Diğer Borçlar4.726 106İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.726 106Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.737.474 2.296.513İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 1.323.310 1.669.160İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)414.164 627.353Uzun Vadeli Karşılıklar518.523 526.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 199.792 198.611Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 318.731 328.385Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler73 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.836.706 4.612.132TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.400.308 9.296.610ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.939.286 10.132.601Ödenmiş Sermaye14 1.140.000 1.140.000Sermaye Düzeltme Farkları14 98.621 98.621Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.796.723 2.796.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)189.142 189.358Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)189.142 189.358Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)207.431 207.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.289 -18.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)761.015 755.119Yabancı Para Çevrim Farkları31.403 25.507Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)729.612 729.612Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)729.612 729.612Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 276.827 172.687Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.701.953 2.661.896Net Dönem Karı veya Zararı1.975.005 2.318.197Kontrol Gücü Olmayan Paylar50.534 44.420TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.989.820 10.177.021TOPLAM KAYNAKLAR22.390.128 19.473.631Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 7.647.673 5.213.940 3.023.258 1.934.165Satışların Maliyeti15 -5.797.540 -3.940.719 -2.298.860 -1.481.064TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.850.133 1.273.221 724.398 453.101BRÜT KAR (ZARAR)1.850.133 1.273.221 724.398 453.101Genel Yönetim Giderleri-238.873 -158.923 -84.934 -58.464Pazarlama Giderleri-129.303 -98.784 -48.348 -34.202Araştırma ve Geliştirme Giderleri-90.986 -57.127 -41.435 -22.857Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.506.480 4.624.328 1.084.500 3.093.626Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.227.351 -3.588.496 -1.199.725 -2.470.806ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.670.100 1.994.219 434.456 960.398Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 2.028 5.215 492 1.726Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 6.036 -7.524 1.185 -1.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.678.164 1.991.910 436.133 960.549Finansman Gelirleri18 828.416 481.267 319.889 307.437Finansman Giderleri19 -650.077 -698.560 -210.131 -399.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.856.503 1.774.617 545.891 868.641Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 122.431 -39.083 97.718 -74.914Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.087 -8.155 -2.658 -5.097Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri127.518 -30.928 100.376 -69.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.978.934 1.735.534 643.609 793.727DÖNEM KARI (ZARARI)1.978.934 1.735.534 643.609 793.727Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.929 31 1.552 21Ana Ortaklık Payları20 1.975.005 1.735.503 642.057 793.706Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-216 -5.414 -4.044 -326Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-270 -6.767 -5.056 -407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54 1.353 1.012 81Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 1.353 1.012 81Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.896 31.795 -2.419 18.262Yabancı Para Çevrim Farkları5.896 31.795 -2.419 18.262Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.680 26.381 -6.463 17.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.984.614 1.761.915 637.146 811.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.929 31 1.552 21Ana Ortaklık Payları1.980.685 1.761.884 635.594 811.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796725BIST