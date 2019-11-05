***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2019 18:26
Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 5.246 0 214.333 0 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 535.444 124.062 0 0 0 1.687.436 1.387.770 3.075.206 5.047.666 542 5.048.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268.216 -11.869 -280.085 -280.085 0 -280.085
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 535.444 124.062 0 0 0 1.419.220 1.375.901 2.795.121 4.767.581 542 4.768.123
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.625 0 0 0 1.242.676 -1.291.301 -48.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.414 0 -5.414 0 0 0 31.795 0 26.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.735.503 1.735.503 1.761.884 31 1.761.915
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.735.503 1.735.503 1.735.503 31 1.735.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.414 0 -5.414 0 0 0 31.795 0 26.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.381 0 26.381
Sermaye Arttırımı
140.000 0 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.936.723 0 2.936.723
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.600 -84.600 -84.600 0 -84.600
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -3.758 0 203.673 0 0 0 37.041 0 240.714 0 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 535.444 172.687 0 0 0 2.661.896 1.735.503 4.397.399 9.381.588 573 9.382.161
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 2.040.057 -2.144.197 -104.140 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216 0 -216 0 0 0 5.896 0 5.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975.005 1.975.005 1.980.685 3.929 1.984.614
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975.005 1.975.005 1.975.005 3.929 1.978.934
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216 0 -216 0 0 0 5.896 0 5.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.680 0 5.680
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -174.000 -174.000 0 -174.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.185 2.185
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.289 0 189.142 0 0 0 31.403 0 220.545 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 276.827 0 0 0 4.701.953 1.975.005 6.676.958 11.939.286 50.534 11.989.820
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.229.188 -912.972
Dönem Karı (Zararı)
1.978.934 1.735.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
223.307 810.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
166.592 124.477
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.591 15.469
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
764 8.939
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.827 6.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
310.211 353.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.578 27.515
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.385 160.404
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
222.560 163.342
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.688 1.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-167.782 -2.770
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-656.632 -390.532
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
488.850 387.762
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.036 7.524
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-122.431 39.083
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.898 73.074
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
6.485 218.022
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.221 -17.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.261.634 -3.346.413
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.784.228 -1.128.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.277 4.392
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.342.757 -1.226.081
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-192.917 -706.941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
541.495 -281.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
103.440 -97
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-254.451 -78.066
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-254.451 -78.066
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.894 1.133
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-7.847 5.535
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.068.089 351.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.897 -286.976
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.059.393 -799.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.113 -19.159
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-128.653 -93.116
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.029 -716
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-519.379 -458.430
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
392 89
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-498.209 -434.552
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-243.362 -229.931
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-254.847 -204.621
Alınan Temettüler
1.155 5.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.717 -29.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.410.793 3.111.839
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.936.723
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.936.723
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.318.278 847.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-935.760 -735.885
Ödenen Temettüler
-116.000 -56.400
Ödenen Faiz
-49.770 -12.501
Alınan Faiz
194.045 132.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.337.774 1.740.437
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.983 41.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.328.791 1.782.250
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.087.387 1.261.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.758.596 3.044.003
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.764.066 3.115.691
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
5 3.231.770 3.072.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.381.153 772.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.850.617 2.299.262
Diğer Alacaklar
314.486 204.117
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.150 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
313.336 204.117
Stoklar
7 4.935.497 3.576.618
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.519.523 1.319.330
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 305.980 311.668
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.213.543 1.007.662
Diğer Dönen Varlıklar
323.845 328.811
ARA TOPLAM
12.089.187 11.616.680
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.089.187 11.616.680
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
774.058 778.665
Ticari Alacaklar
5 4.610.037 2.826.939
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.333.446 1.976.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.276.591 850.400
Diğer Alacaklar
672 764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
672 764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 129.089 93.586
Maddi Duran Varlıklar
9 1.466.074 1.336.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.228.844 1.082.067
Peşin Ödenmiş Giderler
8 497.123 504.399
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 263.481 155.933
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
233.642 348.466
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 861.664 734.092
Diğer Duran Varlıklar
733.380 500.142
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.300.941 7.856.951
TOPLAM VARLIKLAR
22.390.128 19.473.631
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 1.476.149 698.526
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 471.343 67.277
Ticari Borçlar
5 3.076.334 2.548.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 671.354 593.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.404.980 1.954.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 138.313 34.873
Diğer Borçlar
71.006 2.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 58.005 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.001 13 64.936 49.382
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 724.203 585.569
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.316 8.237
ARA TOPLAM
6.563.602 4.684.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.563.602 4.684.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 228.704 20.234
Ticari Borçlar
5 1.347.206 1.768.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.212.282 1.617.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
134.924 150.314
Diğer Borçlar
4.726 106
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.726 106
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.737.474 2.296.513
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.323.310 1.669.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
414.164 627.353
Uzun Vadeli Karşılıklar
518.523 526.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 199.792 198.611
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 318.731 328.385
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
73 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.836.706 4.612.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.400.308 9.296.610
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.939.286 10.132.601
Ödenmiş Sermaye
14 1.140.000 1.140.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
189.142 189.358
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
189.142 189.358
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
207.431 207.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.289 -18.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
761.015 755.119
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.403 25.507
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
729.612 729.612
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
729.612 729.612
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 276.827 172.687
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.701.953 2.661.896
Net Dönem Karı veya Zararı
1.975.005 2.318.197
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.534 44.420
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.989.820 10.177.021
TOPLAM KAYNAKLAR
22.390.128 19.473.631
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 7.647.673 5.213.940 3.023.258 1.934.165
Satışların Maliyeti
15 -5.797.540 -3.940.719 -2.298.860 -1.481.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.850.133 1.273.221 724.398 453.101
BRÜT KAR (ZARAR)
1.850.133 1.273.221 724.398 453.101
Genel Yönetim Giderleri
-238.873 -158.923 -84.934 -58.464
Pazarlama Giderleri
-129.303 -98.784 -48.348 -34.202
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-90.986 -57.127 -41.435 -22.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.506.480 4.624.328 1.084.500 3.093.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.227.351 -3.588.496 -1.199.725 -2.470.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.670.100 1.994.219 434.456 960.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 2.028 5.215 492 1.726
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 6.036 -7.524 1.185 -1.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.678.164 1.991.910 436.133 960.549
Finansman Gelirleri
18 828.416 481.267 319.889 307.437
Finansman Giderleri
19 -650.077 -698.560 -210.131 -399.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.856.503 1.774.617 545.891 868.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 122.431 -39.083 97.718 -74.914
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.087 -8.155 -2.658 -5.097
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
127.518 -30.928 100.376 -69.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.978.934 1.735.534 643.609 793.727
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.978.934 1.735.534 643.609 793.727
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.929 31 1.552 21
Ana Ortaklık Payları
20 1.975.005 1.735.503 642.057 793.706
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-216 -5.414 -4.044 -326
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-270 -6.767 -5.056 -407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54 1.353 1.012 81
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 1.353 1.012 81
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.896 31.795 -2.419 18.262
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.896 31.795 -2.419 18.262
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.680 26.381 -6.463 17.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.984.614 1.761.915 637.146 811.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.929 31 1.552 21
Ana Ortaklık Payları
1.980.685 1.761.884 635.594 811.642
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796725
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