***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoPINAR ÇELEBİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.12.2013 0312 592 12 42 pberberoglu@aselsan.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 203026KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 701114BAŞAK YÜCEKAYALI KIDEMLİ UZMAN 01.01.2014 0312 592 12 33 byucekayali@aselsan.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 208529GÜLRU SELÇUK FİLİZ UZMAN 24.03.2017 0312 592 12 22 guselcuk@aselsan.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALUK GÖRGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 15.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı , Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi IGG ASELSAN Integrated Systems LLC Yönetim Kurulu Üyesi, SASAD Yönetim Kurulu Üyesi, Saudi Arabian Defense and Electronics Company LLC Yönetim Kurulu Başkan Vekili, BARQ Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MUSTAFA MURAT ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 15.05.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MEHMET ARIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.04.2018 İcrada Görevli Değil - Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748654 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / ÜyeERCÜMEND ARVAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Savunma Sanayii Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748654 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / ÜyeMEHMET FATİH KACIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ALPASLAN KAVAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil - Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SALİH KUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil - Devrem 84 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman) Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / ÜyeİBRAHİM ÖZKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, SAHA Yönetim Kurulu Üyesi, TÜBİTAK İstanbul Avrupa Bölgesi Projeler Koordinatörü, ARC Merkez Müdürü, İTÜ Havacılık Enstitüsü Kurucu Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748654 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite / BaşkanCELAL SAMİ TÜFEKCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.04.2018 İcrada Görevli Değil - Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı, TEKNOHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, STM Yönetim Kurulu Başkanı, ULAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, ODTÜ MEMS Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALUK GÖRGÜN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR ve YÖNETİM KURULU ÜYESİ IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SASAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SAUDI ARABIAN DEFENSE AND ELECTRONICS COMPANY LLC YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİMEHMET FATİH GÜÇLÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR SAUDI ARABIAN DEFENSE AND ELECTRONICS COMPANY LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİBAYRAM GENÇCAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİSEZAİ ELAGÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen - ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜBİTAK AR-GE DESTEK VE SÜREÇ YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ, TÜYAR A.Ş. (YİTAL A.Ş.) YÖNETİM KURULU ÜYESİMUSTAFA KAVAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİOĞUZ ŞENER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, MİKROELEKTRONİK MÜDÜRLER KURULU BAŞKANIİBRAHİM BEKAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis - ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU ÜYESİ, ASELSAN HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU ÜYESİ, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU ÜYESİMEHMET ÇELİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis YÖNETİM KURULU DANIŞMANI, EĞİTİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK, PROJE TEKNİK YÖNETİCİLİĞİ YÖK KURUL ÜYESİ, KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ, SSTEK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARİ KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TR EĞİTİM VE TEKNOLOJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİHAKAN KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ÜAK DOÇENTİ, TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİOSMAN DEVRİM FİDANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ULAK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790336BIST