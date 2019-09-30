***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2019 17:26
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27/09/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4-4,11 fiyat aralığından
757 adet alım, 2395 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 27/09/2019 tarihi itibariyle %17,35 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/09/2019 757 2.395 1.638 4.121.954 4.120.316 % 17,36 % 17,36 % 17,35 % 17,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789263
BIST
11:09104.699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -333,83
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:095,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0445
|Açılış
|: 5,6740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6924
En Düşük
5,6420
11:096,2012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,2012
En Düşük
6,1495
11:09266,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,59
|Açılış
|: 266,83
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73