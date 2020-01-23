***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.01.2020 15:59
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi ile "KARIN TESPİTİ VE TAKSİMİ" başlıklı 23. Maddesinin tadili sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numarası ile yapılan başvuru, Kurulun 29833736-110.03.03-E.830 numaralı yazısı ile ekte görüleceği gibi onaylanmıştır.
Onaylı tadil tasarısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alındıktan sonra Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814130
BIST
15:59122.767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 122.392
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15:595,9311
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|Önceki Kapanış
|: 296,73
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297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.023.610
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.928.259
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,24
|36.770.973
|% 19,57
|
|HUBVC
|44,00
|45.892.006
|% 18,47
|
|SILVR
|3,11
|27.347.504
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|529.203
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KLNMA
|46,06
|56.993.261
|% -6,15
|
|KENT
|210,00
|10.770.930
|% -5,79
|
|THYAO
|14,38
|1.547.556.013
|% -2,31
|
|GARAN
|12,10
|416.215.567
|% -0,58
|
|KRSTL
|1,87
|380.760.462
|% 10,00
|
|HALKB
|7,10
|380.624.610
|% 0,42
|
|ICBCT
|5,97
|354.583.481
|% -1,65
|
|KRSTL
|1,87
|380.760.462
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,58
|310.665.320
|% 3,61
|
|THYAO
|14,38
|1.547.556.013
|% -2,31
|
|ADESE
|2,12
|217.111.929
|% 9,84
|
|KRDMD
|3,02
|309.389.386
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7599
|7,7988
|% 0,09
|
|Frank
|6,1000
|6,1367
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5764
|1,5843
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,71
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|-0,05
|
|Yarım
|945
|969
|-0,03
|
|Çeyrek
|474
|485
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,12
|62,12
|-1,09
|