***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Ana Sözleşmesi'nin "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi ile "KARIN TESPİTİ VE TAKSİMİ" başlıklı 23. Maddesinin tadili sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numarası ile yapılan başvuru, Kurulun 29833736-110.03.03-E.830 numaralı yazısı ile ekte görüleceği gibi onaylanmıştır.Onaylı tadil tasarısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alındıktan sonra Genel Kurul onayına sunulacaktır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814130BIST