***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniEsas Mukavele değişiklik izini, tamamlanmaması nedeniyle zaman aşımına uğramış bundan dolayı yeni sürecin başlatılabilmesi için iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçKayıtlı Sermaye Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804343BIST