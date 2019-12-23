***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KST Geçerlilik Tarih Güncelleme SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'na BaşvuruYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. ve 23.SPK Başvuru Tarihi 23.12.2019Ek AçıklamalarŞirket Ana Sözleşmesi'nin "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi ile "KARIN TESPİTİ VE TAKSİMİ" başlıklı 23. Maddesinin Ek'teki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar vermiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS MUKAVELE TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804807BIST