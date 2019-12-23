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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.12.2019 16:40
GÜNCEL HABERLER



***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KST Geçerlilik Tarih Güncelleme SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. ve 23.
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2019

Ek Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi ile "KARIN TESPİTİ VE TAKSİMİ" başlıklı 23. Maddesinin Ek'teki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS MUKAVELE TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804807


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Altın Gr. 284 284 1,51  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.870 1.917 6,86  
Yarım 904 927 3,32  
Çeyrek 453 464 1,66  
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