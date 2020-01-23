***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan İzninin Uzatılmasına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ONAYYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. ve 23.SPK Başvuru Tarihi 23.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.01.2020Ek AçıklamalarŞirket Ana Sözleşmesi'nin "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi ile "KARIN TESPİTİ VE TAKSİMİ" başlıklı 23. Maddesinin tadili sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numarası ile yapılan başvuru, Kurulun 29833736-110.03.03-E.830 numaralı yazısı ile ekte görüleceği gibi onaylanmıştır.Onaylı tadil tasarısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alındıktan sonra Genel Kurul onayına sunulacaktır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI TADİL TASARISI METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814129BIST