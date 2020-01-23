***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.01.2020 15:58
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan İzninin Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ONAY
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. ve 23.
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi ile "KARIN TESPİTİ VE TAKSİMİ" başlıklı 23. Maddesinin tadili sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numarası ile yapılan başvuru, Kurulun 29833736-110.03.03-E.830 numaralı yazısı ile ekte görüleceği gibi onaylanmıştır.
Onaylı tadil tasarısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alındıktan sonra Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI TADİL TASARISI METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814129
BIST
15:59122.767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 19,83
|Açılış
|: 122.392
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|Önceki Kapanış
|: 122.747
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15:595,9311
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 296,63
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|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.023.610
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.928.259
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,24
|36.770.973
|% 19,57
|
|HUBVC
|44,00
|45.892.006
|% 18,47
|
|SILVR
|3,11
|27.347.504
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|529.203
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KLNMA
|46,06
|56.993.261
|% -6,15
|
|KENT
|210,00
|10.770.930
|% -5,79
|
|THYAO
|14,38
|1.547.556.013
|% -2,31
|
|GARAN
|12,10
|416.215.567
|% -0,58
|
|KRSTL
|1,87
|380.760.462
|% 10,00
|
|HALKB
|7,10
|380.624.610
|% 0,42
|
|ICBCT
|5,97
|354.583.481
|% -1,65
|
|KRSTL
|1,87
|380.760.462
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,58
|310.665.320
|% 3,61
|
|THYAO
|14,38
|1.547.556.013
|% -2,31
|
|ADESE
|2,12
|217.111.929
|% 9,84
|
|KRDMD
|3,02
|309.389.386
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7599
|7,7988
|% 0,09
|
|Frank
|6,1000
|6,1367
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5764
|1,5843
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,71
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|-0,05
|
|Yarım
|945
|969
|-0,03
|
|Çeyrek
|474
|485
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,12
|62,12
|-1,09
|