***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.09.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından İBB Encümenince 27.11.2013 tarih ve 2817-2436 sayılı kamulaştırma kararı ile Şirketimizin maliki bulunduğu Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mahallesi'nde kain 71 pafta, 192 ada, 24 parsel no.sunda kayıtlı 51.383 m2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık (uzlaşma) sureti ile bedelinde anlaşılarak İBB'ye devri kararlaştırılmıştı.Bu kez Şirketimize İBB Encümeninin 04.12.2019 tarihli ve 2646-2764-3137 sayılı kararıyla söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 21. maddesine istinaden vazgeçildiği bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807131BIST