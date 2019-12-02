***ATLAS* *AVTUR*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2019 18:44
***ATLAS******AVTUR*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.12.2019 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 1,85-2,06-TL fiyat aralığından 783.988-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 262.318-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş sermayesindeki paylarımız 02.12.2019 tarihi itibariyle % 2,18 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/12/2019 783.988 262.318 501.670 460.168 981.838 % 1,02 % 1,02 % 2,18 % 2,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801368
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3719
En Düşük
6,3225
18:05269,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,12
|Açılış
|: 269,99
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4114
|7,4486
|% -0,03
|
|Frank
|5,7678
|5,8025
|% 0,73
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|-3,33
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,94
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|0,46
|
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