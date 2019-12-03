***ATLAS* *AVTUR*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2019 19:03
***ATLAS******AVTUR*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.12.2019 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 2,00-2,19-TL fiyat aralığından 1.335.926-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 407.692-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş sermayesindeki paylarımız 03.12.2019 tarihi itibariyle % 4,24 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/12/2019 1.335.926 407.692 928.234 981.838 1.910.072 % 2,18 % 2,18 % 4,24 % 4,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801616
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.214,43
|Açılış
|: 107.873
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|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
106.790
18:055,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0093
|Açılış
|: 5,7340
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|Önceki Kapanış
|: 5,7440
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5,7651
En Düşük
5,7308
18:056,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,3490
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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En Düşük
6,3484
18:05273,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,39
|Açılış
|: 273,61
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|Önceki Kapanış
|: 270,21
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274,36
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4614
|7,4989
|% 0,65
|
|Frank
|5,8088
|5,8438
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|16,74
|
|Altın Gr.
|274
|274
|3,40
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,17
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,05
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|B. Petrol
|60,99
|60,99
|0,07
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