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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.10.2019 14:54
GÜNCEL HABERLER

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.10.2019

Ek Açıklamalar
50.000.000- TL (Elli Milyon Türk Lirası) tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesine, planlanan Tahvil ve/veya Finansman bonosunun faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200 - 2000 baz puan (% 2,0 - %20,0 )aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde belirlenmesi, nihai vade, tutar, dağıtım esasları, ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvurular yapılması, iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794355


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TURGG 42,92 15.395.911 % 13,42  
IHYAY 0,87 102.101.720 % 12,99  
DOKTA 35,50 7.578.362 % 11,29  
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Sterlin 7,4064 7,4435 % -0,67  
Frank 5,8036 5,8386 % -0,75  
Riyal 1,5324 1,5401 % -0,77  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.492 1.492 4,52  
Altın Gr. 277 277 -0,84  
Cumhuriyet 1.840 1.868 -8,00  
Tam 1.828 1.874 -11,82  
Yarım 884 907 -5,71  
Çeyrek 443 453 -2,86  
Gümüş.Ons 17,54 17,59 0,04  
Gümüş Gr. 3,26 3,26 -0,01  
B. Petrol 59,02 59,02 -0,68  
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