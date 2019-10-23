***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.10.2019 14:54
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.10.2019
Ek Açıklamalar
50.000.000- TL (Elli Milyon Türk Lirası) tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesine, planlanan Tahvil ve/veya Finansman bonosunun faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200 - 2000 baz puan (% 2,0 - %20,0 )aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde belirlenmesi, nihai vade, tutar, dağıtım esasları, ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvurular yapılması, iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794355
BIST
16:2399.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.636,44
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.556
En Düşük
98.637
16:235,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0509
|Açılış
|: 5,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7556
16:236,4069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0568
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4040
16:23276,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,24
|Açılış
|: 276,64
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.534.343
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,94
|24.979.071
|% 16,64
|
|TURGG
|42,92
|15.395.911
|% 13,42
|
|IHYAY
|0,87
|102.101.720
|% 12,99
|
|DOKTA
|35,50
|7.578.362
|% 11,29
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|153.897
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,92
|21.843.627
|% -5,19
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|538,00
|670.321
|% -4,07
|
|THYAO
|11,87
|1.180.925.466
|% 2,59
|
|GARAN
|9,60
|426.336.103
|% 3,00
|
|ASELS
|18,07
|407.988.312
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,16
|382.274.416
|% 1,42
|
|KRDMD
|2,24
|306.380.790
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.380.790
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|102.101.720
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.485.976
|% 6,00
|
|THYAO
|11,87
|1.180.925.466
|% 2,59
|
|IHLGM
|0,88
|85.741.993
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4064
|7,4435
|% -0,67
|
|Frank
|5,8036
|5,8386
|% -0,75
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,52
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,82
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,86
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,02
|59,02
|-0,68
|
Seans Raporu
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16:37MTRYO
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16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1913, 56 artarak (% 1.58 ) 123, 072
-
16:34XU100
Endeks 99, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 58 üstünde . İşlem hacmi 6, 133.00 milyon TL de