***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2019 18:08
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sn.Yatırımcılarımızın Dikkatine
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen ve Şirketimiz hakkında 09/08/2019 tarih ve E.10748 sayılı yazıyla bildirilen Kurul Karar Organı'nın 08/08/2019 tarih ve 44/1042 sayılı Kurul Kararının (bireysel işlemin) öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi talebiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde E. 2019/1922 dosya numarası ile dava açılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793360
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