***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn.Yatırımcılarımızın DikkatineSermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen ve Şirketimiz hakkında 09/08/2019 tarih ve E.10748 sayılı yazıyla bildirilen Kurul Karar Organı'nın 08/08/2019 tarih ve 44/1042 sayılı Kurul Kararının (bireysel işlemin) öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi talebiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde E. 2019/1922 dosya numarası ile dava açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793360BIST