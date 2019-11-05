***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2018-17.12.2018-24.12.2018-25.01.2019-31.01.2019-11.02.2019-11.03.2019-01.04.2019-07.05.2019-15.05.2019-08.07.2019-06.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızın dikkatine,Madencilik Sektörü faaliyetlerimiz devam etmektedir.Çorum ve Muğla illerindeki ruhsatlı sahalarımızda madencilik faaliyetlerimiz izin, evrak ve üretim-stoklama olarak devam etmektedir.Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796583BIST