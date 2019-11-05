***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2019 15:43
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2018-17.12.2018-24.12.2018-25.01.2019-31.01.2019-11.02.2019-11.03.2019-01.04.2019-07.05.2019-15.05.2019-08.07.2019-06.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızın dikkatine,
Madencilik Sektörü faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Çorum ve Muğla illerindeki ruhsatlı sahalarımızda madencilik faaliyetlerimiz izin, evrak ve üretim-stoklama olarak devam etmektedir.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796583
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7552
En Düşük
5,7179
18:056,3766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0119
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05275,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,19
|Açılış
|: 275,16
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.222.957
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.415.581
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.813.745
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|829.936.666
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|358.559.925
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|307.980.438
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|301.929.858
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.061.789
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|301.929.858
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|358.559.925
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|127.709.251
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|829.936.666
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3822
|7,4192
|% 0,17
|
|Frank
|5,7704
|5,8052
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5289
|1,5365
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-19,31
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|0,63
|
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