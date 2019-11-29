***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKarşıyaka 3.İş Mahkemesinin E. 2014/218 sayılı işçi tazmimatı davası, Şirketimiz(Avod) ve Bağlı Ortaklığımız (Hasat) aleyhine sonuçlanmıştır. Mahkeme kararı, 8.100.000 TL tutarında teminat yatırılmasını talep etmiştir. Davacı tarafından yapılan icra takibi neticesinde, İcra Hukuk Mahkemesi Teminat olarak taşınmaz gösterilmesi durumunda, her şirket için ayrı ayrı 8.100.000 TL olmak üzere toplamda 16.200.000 TL değerinde taşınmazların ipotek verilmesini talep etmiştir. Şirketin bu tutarda taşınmazı olmadığı için, Sn. Nazım Torbaoğlu ve Sn. Burak Kızak'a ait şahsi ve ortaklıkları bulunan şirketlerin gayrimenkulleri üzerine ipotek konularak teminat verilmiş ve icra takibi durdurulmuştur.27.11.2019 tarihinde, davacı ile karşılıklı anlaşma yoluna gidilerek Sulh Anlaşması imzalanmış olup, Avod ve Hasat olarak devam eden bu dava ile ilgili tutar, Bağlı Ortaklığımız Hasat tarafından 2.250.000 TL tutarında 26 adet çek verilmesi sureti ile ödeme yapılmış olup, dava süreci sona erdirilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801045BIST