GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2019 18:10
GÜNCEL HABERLER



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Karşıyaka 3.İş Mahkemesinin E. 2014/218 sayılı işçi tazmimatı davası, Şirketimiz(Avod) ve Bağlı Ortaklığımız (Hasat) aleyhine sonuçlanmıştır. Mahkeme kararı, 8.100.000 TL tutarında teminat yatırılmasını talep etmiştir. Davacı tarafından yapılan icra takibi neticesinde, İcra Hukuk Mahkemesi Teminat olarak taşınmaz gösterilmesi durumunda, her şirket için ayrı ayrı 8.100.000 TL olmak üzere toplamda 16.200.000 TL değerinde taşınmazların ipotek verilmesini talep etmiştir. Şirketin bu tutarda taşınmazı olmadığı için, Sn. Nazım Torbaoğlu ve Sn. Burak Kızak'a ait şahsi ve ortaklıkları bulunan şirketlerin gayrimenkulleri üzerine ipotek konularak teminat verilmiş ve icra takibi durdurulmuştur.
    27.11.2019 tarihinde, davacı ile karşılıklı anlaşma yoluna gidilerek Sulh Anlaşması imzalanmış olup, Avod ve Hasat olarak devam eden bu dava ile ilgili tutar, Bağlı Ortaklığımız Hasat  tarafından 2.250.000 TL tutarında 26 adet  çek verilmesi sureti ile ödeme yapılmış olup, dava süreci sona erdirilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801045


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.904
Değişim :  -0,21% |  -222,50
Açılış :  107.300  
Önceki Kapanış :  107.126  
En Yüksek
107.670 En Düşük
106.564
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLAS 0,78 123.246.915 % 20,00  
AVTUR 1,87 37.526.520 % 19,11  
BJKAS 2,91 305.758.555 % 15,48  
BSOKE 1,36 175.638.397 % 15,25  
MTRYO 2,99 627.405 % 15,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4135 7,4507 % -0,01  
Frank 5,7247 5,7592 % -0,30  
Riyal 1,5279 1,5356 % -0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.466 7,08  
Altın Gr. 271 271 0,67  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -3,00  
Tam 1.779 1.823 -3,73  
Yarım 860 882 -1,80  
Çeyrek 431 441 -0,90  
Gümüş.Ons 17,01 17,06 0,12  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,01  
B. Petrol 60,52 60,52 -2,76  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru