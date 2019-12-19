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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.12.2019 18:08
GÜNCEL HABERLER



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/10/2019 - 21/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       21/10/2019 ve 15/10/2019 tarihli Özel Durum Açıklamasının Güncellemesi:
21/10/2019 ve 15/10/2019 tarihlerinde Davalı Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından tesis edilen ve AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) tarafından Avod Altın'ın satın alınması işlemi nedeniyle Nazım TORBAOĞLU'na ve Burak KIZAK'a yapılan ödemenin önemli nitelikte işlem sayılması, 30 gün içinde iadesinin yapılması veya ayrılma hakkının kullandırılması için yeni genel kurul toplanması yönünde zorlayıcı işlem tesisine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 08/08/2019 tarih ve 44/1042 sayılı Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davalar devam etmektedir.
 Söz konusu davalar ile ilgili olarak süreç devam etmekte olup, somut bir gelişme yaşandığında değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna bilgi verilecektir.
 Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804421


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 282 282 1,21  
Cumhuriyet 1.868 1.897 13,00  
Tam 1.860 1.906 11,31  
Yarım 899 922 5,47  
Çeyrek 451 461 2,74  
Gümüş.Ons 17,06 17,11 0,06  
Gümüş Gr. 3,26 3,26 0,02  
B. Petrol 66,50 66,50 0,33  
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