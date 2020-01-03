***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 03.01.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda30/12/2019 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen 20.12.2019 tarih ve 44649743-663.02-E.15904 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısında,Şirketimiz tarafından,Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (Avod Altın) paylarının satın alınması işleminin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında incelenmesi neticesinde 05.12,2019 tarihli Kurul Karar kararı ile diğer hususların yanı sıra özetle AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVOD, Şirket) tarafından Avod Altın Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Avod Altın) 'nin %90 oranındaki paylarının Şirket'in hâkim ortakları Nazım TORBA OĞLU ve Burak KIZAK'tan satın alınması işleminin bedelinin (55.000.000 TL) tespitine yönelik olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporuna esas teşkil eden maden ruhsatı değer tespiti çalışmasının teknik olarak yeterli bir çalışma olmadığı göz önünde bulundurularak SPK'nun 21 ve 110'uncu maddeleri kapsamında yapılacak olan değerlendirmelerde dikkate alınmak üzere1) Söz konusu satın alma işleminin iptal edilerek konuya ilişkin gerekli düzeltme işlemlerinin 1 (bir) ay içinde yapılması ve yapılan işlemler hakkında Kurula bilgi verilmesi,veya2) Kurulunuzun 11.04.2019 tarihli ilke kararı uyarınca, Avod Altın'ın aktifinde yer alan bakır maden ruhsatının değerinin tespitine ilişkin olarak Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilmiş ve Kurulunuzun Muhasebe Standartları Dairesi'nce belirlenecek olan yetkin kişilere UMREK standartlan çerçevesinde rezerv tespit raporu hazırlatılması ve söz konusu rezerv tespit raporu esas alınarak Avod Altın paylarının 28.11.2018 tarihi itibarıyla değerinin tespitine ilişkin olarak Kurulunuzun Muhasebe Standartları Dairesi'nce belirlenecek bir kuruluşa şirket değer tespit raporu hazırlatılması ve hazırlanacak rezerv tespit raporu ile şirket değer tespit raporunun 6 (altı) ay içinde Kurula iletilmesiseçeneklerinden birinin uygulanmasına ve Şirket tarafından uygulanmasına karar verilen seçeneğin Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Kurula bildirilmesinin Şirket'ten istenmesineKurulca verilen süre içinde Şirket tarafından gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda mevcut yönetim kurulu üyeleri hakkında Kurul kararına uyulmaması nedeniyle SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapılacağı konusunda Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesinekarar verildiği bildirilmiştir.Konuyu görüşen ve değerlendiren Şirketimiz Yönetim Kurulu,1.Sermaye Piyasası Kurulunca sunulan seçeneklerden 2 nolu seçeneğin uygulanmasına ve Avod Altın'ın aktifinde yer alan bakır maden ruhsatının değerinin tespitine ilişkin olarak Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilmiş ve Kurulun Muhasebe Standartları Dairesi'nce belirlenecek olan yetkin kişilere UMREK standartlan çerçevesinde rezerv tespit raporu hazırlatılmasına ve söz konusu rezerv tespit raporu esas alınarak Avod Altın paylarının 28.11.2018 tarihi itibarıyla değerinin tespitine ilişkin olarak Kurulun Muhasebe Standartları Dairesi'nce belirlenecek bir kuruluşa şirket değer tespit raporu hazırlatılması ve hazırlanacak rezerv tespit raporu ile şirket değer tespit raporunun 6 (altı) ay içinde Kurula iletilmesine ve2. Konuyla ilgili olarak gerekli işlemlerin ve yazışmaların yürütülmesi için Şirket Yönetim Kurulu Başkanının yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir,Sayın yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807541BIST