***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2019 18:17
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660
Transferler
-8.177.680 8.177.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.565 -1.945.043 -1.939.478 -1.939.478
Dönem Karı (Zararı)
-1.945.043 -1.945.043 -1.945.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.565 5.565 5.565
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -49.506 120.273 4.371.385 -1.945.043 68.048.182 68.048.182
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.460 -7.460 -7.460
Transferler
500.000 2.063.434 -2.563.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.727 659.321 628.594 628.594
Dönem Karı (Zararı)
659.321 659.321 659.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.727 -30.727 -30.727
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.663 -85.843 620.273 18.850.655 659.321 85.755.613 85.755.613
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
160.760 592.169
Dönem Karı (Zararı)
659.321 -1.945.043
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
659.321 -1.945.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.093 2.874.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 967.431 2.586.274
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.383 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.383 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-69.890 -3.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.807 -8.601
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -71.697 2.910
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-745.797 426.590
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24-25 255.125 489.162
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24-25 -1.000.922 -62.572
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -186.739 -135.134
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.705 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-767.370 227.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -228.406 485.766
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-188.700 231.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.706 254.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.398.987 -19.381
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.394.262 -19
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.725 -19.362
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 3.824 15.495
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -41.105 -45.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.176 -74.837
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 223.812 -90.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -266.988 15.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 40.464 21.642
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
25.004 53.043
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
17 25.004 53.043
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.157.202 -365.976
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.676.066 278.586
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
518.864 -644.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
234.240 157.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 234.240 157.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-89.956 1.156.403
Ödenen Faiz
24-25 -158.563 -489.162
Alınan Faiz
24-25 437.708 62.572
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -28.429 -137.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.250 -512.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.250 -512.249
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.250 -476.427
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -35.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.650 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.650 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
122.860 79.920
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
122.860 79.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.302 26.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 144.162 106.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 144.162 21.302
Ticari Alacaklar
537.010 310.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 468.443 280.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 68.567 29.829
Diğer Alacaklar
10.539.822 14.388.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 10.534.448 14.383.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.374 5.496
Stoklar
11 28.322 32.146
Peşin Ödenmiş Giderler
107.804 66.283
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 101.659 61.292
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.145 4.991
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.668 235.908
ARA TOPLAM
11.358.788 15.054.716
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.358.788 15.054.716
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 48.261 52.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 56.950.000 56.988.383
Maddi Duran Varlıklar
14 28.191.632 29.117.981
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
20.605.907 21.119.585
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.013.743 1.193.571
Mobilya ve Demirbaşlar
650.271 813.892
Özel Maliyetler
266.410 335.632
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 8.674 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 19.888 31.815
Diğer Haklar
19.888 31.815
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 416
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.218.455 86.191.459
TOPLAM VARLIKLAR
96.577.243 101.246.175
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.450 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.450 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 12.450 0
Ticari Borçlar
619.175 658.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 557.519 335.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 61.656 323.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 118.077 77.613
Diğer Borçlar
1.908.365 1.882.550
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 658.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.908.365 1.223.825
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
209.605 184.601
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
17 209.605 184.601
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 808.312 28.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
127.150 204.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 19.410 25.102
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 107.740 179.437
ARA TOPLAM
3.803.134 3.036.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.803.134 3.036.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
540.033 5.646.269
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 540.000 5.480.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 33 165.709
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.095 10.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 57.095 10.202
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 6.421.368 7.418.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.018.496 13.075.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.821.630 16.111.696
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.755.613 85.134.479
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -85.843 -55.116
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-85.843 -55.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-85.843 -55.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 120.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.850.655 16.794.681
Net Dönem Karı veya Zararı
659.321 2.563.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.755.613 85.134.479
TOPLAM KAYNAKLAR
96.577.243 101.246.175
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 4.056.575 3.637.489 1.370.050 1.290.917
Satışların Maliyeti
22 -3.414.425 -4.635.723 -983.101 -1.596.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
642.150 -998.234 386.949 -305.173
BRÜT KAR (ZARAR)
642.150 -998.234 386.949 -305.173
Genel Yönetim Giderleri
23 -899.427 -705.936 -170.036 -229.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.219.049 171.764 288.270 70.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -228.450 -122.750 -40.410 -62.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
733.322 -1.655.156 464.773 -526.444
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
733.322 -1.655.156 464.773 -526.444
Finansman Gelirleri
25 0 62.572 0 25.618
Finansman Giderleri
25 -252.073 -489.162 -33.509 -233.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
481.249 -2.081.746 431.264 -734.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
178.072 136.703 39.325 40.344
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -808.402 -126.623 24.319 -54.718
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 986.474 263.326 15.006 95.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
659.321 -1.945.043 470.589 -694.276
DÖNEM KARI (ZARARI)
659.321 -1.945.043 470.589 -694.276
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
659.321 -1.945.043 470.589 -694.276
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01500000 -0,04000000 0,01000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.727 5.565 -6.507 -3.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -39.394 7.134 -8.343 -4.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.667 -1.569 1.836 986
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 8.667 -1.569 1.836 986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.727 5.565 -6.507 -3.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
628.594 -1.939.478 464.082 -697.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
628.594 -1.939.478 464.082 -697.771
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797014
BIST