***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660Transferler-8.177.680 8.177.680Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.565 -1.945.043 -1.939.478 -1.939.478Dönem Karı (Zararı)-1.945.043 -1.945.043 -1.945.043Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.565 5.565 5.565Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -49.506 120.273 4.371.385 -1.945.043 68.048.182 68.048.182Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-7.460 -7.460 -7.460Transferler500.000 2.063.434 -2.563.434Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.727 659.321 628.594 628.594Dönem Karı (Zararı)659.321 659.321 659.321Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.727 -30.727 -30.727Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.663 -85.843 620.273 18.850.655 659.321 85.755.613 85.755.613Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI160.760 592.169Dönem Karı (Zararı)659.321 -1.945.043Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)659.321 -1.945.043Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.093 2.874.004Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 967.431 2.586.274Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler38.383 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.383 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-69.890 -3.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.807 -8.601Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -71.697 2.910Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.965Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-745.797 426.590Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24-25 255.125 489.162Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24-25 -1.000.922 -62.572Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -186.739 -135.134Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14.705 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-767.370 227.442Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -228.406 485.766İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-188.700 231.663İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.706 254.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.398.987 -19.381İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.394.262 -19İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.725 -19.362Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 3.824 15.495Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -41.105 -45.450Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.176 -74.837İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 223.812 -90.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -266.988 15.398Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 40.464 21.642Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler25.004 53.043Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)17 25.004 53.043Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.157.202 -365.976İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.676.066 278.586İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)518.864 -644.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler234.240 157.140Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19 234.240 157.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-89.956 1.156.403Ödenen Faiz24-25 -158.563 -489.162Alınan Faiz24-25 437.708 62.572Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -28.429 -137.644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.250 -512.249Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.250 -512.249Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -12.250 -476.427Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 -35.822Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.650 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.650 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)122.860 79.920NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)122.860 79.920DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 21.302 26.383DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 144.162 106.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 144.162 21.302Ticari Alacaklar537.010 310.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 468.443 280.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 68.567 29.829Diğer Alacaklar10.539.822 14.388.735İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 10.534.448 14.383.239İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.374 5.496Stoklar11 28.322 32.146Peşin Ödenmiş Giderler107.804 66.283İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-12 101.659 61.292İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 6.145 4.991Diğer Dönen Varlıklar19 1.668 235.908ARA TOPLAM11.358.788 15.054.716TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.358.788 15.054.716DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 48.261 52.864Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 56.950.000 56.988.383Maddi Duran Varlıklar14 28.191.632 29.117.981Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar20.605.907 21.119.585Tesis, Makine ve Cihazlar1.013.743 1.193.571Mobilya ve Demirbaşlar650.271 813.892Özel Maliyetler266.410 335.632Kullanım Hakkı Varlıkları15 8.674 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 19.888 31.815Diğer Haklar19.888 31.815Peşin Ödenmiş Giderler12 0 416TOPLAM DURAN VARLIKLAR85.218.455 86.191.459TOPLAM VARLIKLAR96.577.243 101.246.175KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.450 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.450 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 12.450 0Ticari Borçlar619.175 658.970İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 557.519 335.437İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 61.656 323.533Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 118.077 77.613Diğer Borçlar1.908.365 1.882.550İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 658.725İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.908.365 1.223.825Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler209.605 184.601Diğer Sözleşme Yükümlülükleri17 209.605 184.601Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 808.312 28.339Kısa Vadeli Karşılıklar127.150 204.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 19.410 25.102Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 107.740 179.437ARA TOPLAM3.803.134 3.036.612TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.803.134 3.036.612UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar540.033 5.646.269İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 540.000 5.480.560İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 33 165.709Uzun Vadeli Karşılıklar57.095 10.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 57.095 10.202Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 6.421.368 7.418.613TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.018.496 13.075.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.821.630 16.111.696ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.755.613 85.134.479Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -85.843 -55.116Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-85.843 -55.116Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-85.843 -55.116Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 120.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.850.655 16.794.681Net Dönem Karı veya Zararı659.321 2.563.434TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.755.613 85.134.479TOPLAM KAYNAKLAR96.577.243 101.246.175Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 4.056.575 3.637.489 1.370.050 1.290.917Satışların Maliyeti22 -3.414.425 -4.635.723 -983.101 -1.596.090TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)642.150 -998.234 386.949 -305.173BRÜT KAR (ZARAR)642.150 -998.234 386.949 -305.173Genel Yönetim Giderleri23 -899.427 -705.936 -170.036 -229.320Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.219.049 171.764 288.270 70.231Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -228.450 -122.750 -40.410 -62.182ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)733.322 -1.655.156 464.773 -526.444FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)733.322 -1.655.156 464.773 -526.444Finansman Gelirleri25 0 62.572 0 25.618Finansman Giderleri25 -252.073 -489.162 -33.509 -233.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)481.249 -2.081.746 431.264 -734.620Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri178.072 136.703 39.325 40.344Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -808.402 -126.623 24.319 -54.718Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 986.474 263.326 15.006 95.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)659.321 -1.945.043 470.589 -694.276DÖNEM KARI (ZARARI)659.321 -1.945.043 470.589 -694.276Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları659.321 -1.945.043 470.589 -694.276Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01500000 -0,04000000 0,01000000 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.727 5.565 -6.507 -3.495Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -39.394 7.134 -8.343 -4.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.667 -1.569 1.836 986Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 8.667 -1.569 1.836 986Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.727 5.565 -6.507 -3.495TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)628.594 -1.939.478 464.082 -697.771Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları628.594 -1.939.478 464.082 -697.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797014BIST