***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.10.2019 16:22
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 04/10/2019 tarih ve BİAŞ-2-7840 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790347
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,49
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|Önceki Kapanış
|: 275,63
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277,29
En Düşük
273,71