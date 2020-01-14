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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme

14.01.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2019
Açıklamalar

Esas sözleşmemizin tüm değişiklikler işlenmiş güncel hali ekte PDF olarak sunulmuştur

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 01/05/2000 03/05/2000 5037
9 01/05/2000 03/05/2000 5037
5 20/06/2001 25/06/2001 1093
Geçici Madde 24/05/2005 20/06/2005 6311
4 12/03/2005 21/03/2005 6264
19 29/12/2006 04/01/2007 6716
6 01/06/2012 05/06/2012 8083
10 01/06/2012 05/06/2012 8083
11 01/06/2012 05/06/2012 8083
15 01/06/2012 05/06/2012 8083
3 13/05/2013 15/05/2013 8320
13 13/05/2013 13/05/2013 8320
14 13/05/2013 13/05/2013 8320
16 13/05/2013 13/05/2013 8320
17 13/05/2013 13/05/2013 8320
18 13/05/2013 13/05/2013 8320
22 13/05/2013 13/05/2013 8320
12 13/05/2013 13/05/2013 8320
8 01/04/2014 02/04/2014 8541
20 01/04/2014 02/04/2014 8541
21 01/04/2014 02/04/2014 8541
9 05/04/2016 08/04/2016 9050
6 15/04/2019 18/04/2019 9812
7 15/04/2019 18/04/2019 9812
10 15/04/2019 18/04/2019 9812
6 20/09/2019 23/09/2019 9914



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812378


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