***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2019AçıklamalarEsas sözleşmemizin tüm değişiklikler işlenmiş güncel hali ekte PDF olarak sunulmuşturBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 01/05/2000 03/05/2000 50379 01/05/2000 03/05/2000 50375 20/06/2001 25/06/2001 1093Geçici Madde 24/05/2005 20/06/2005 63114 12/03/2005 21/03/2005 626419 29/12/2006 04/01/2007 67166 01/06/2012 05/06/2012 808310 01/06/2012 05/06/2012 808311 01/06/2012 05/06/2012 808315 01/06/2012 05/06/2012 80833 13/05/2013 15/05/2013 832013 13/05/2013 13/05/2013 832014 13/05/2013 13/05/2013 832016 13/05/2013 13/05/2013 832017 13/05/2013 13/05/2013 832018 13/05/2013 13/05/2013 832022 13/05/2013 13/05/2013 832012 13/05/2013 13/05/2013 83208 01/04/2014 02/04/2014 854120 01/04/2014 02/04/2014 854121 01/04/2014 02/04/2014 85419 05/04/2016 08/04/2016 90506 15/04/2019 18/04/2019 98127 15/04/2019 18/04/2019 981210 15/04/2019 18/04/2019 98126 20/09/2019 23/09/2019 9914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812378BIST