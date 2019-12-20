***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
20.12.2019 13:42
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir haber ajansında çıkan haber üzerine SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) gereğince Şirketimiz açıklaması aşağıdadır:
Şirketimizin Arnavutluk'ta kurulu bağlı ortaklıklarının paylarının bir kısmının yada tamamının satışı ile ilgili stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.
Olası işlemin henüz belirsiz olması nedeniyle, şirketin sermaye piyasası aracının değerinin ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkilenebileceği hususları da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak, 02.09.2019 tarihinde kamuya açıklanmasının ertelenmesine dair Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
Bu kapsamda, şu aşamada kamuoyuna duyuru yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir gelişme olmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler mevzuat kapsamında duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804527
BIST
15:01111.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 435,45
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.966
15:015,9255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0180
|Açılış
|: 5,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
15:016,5774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0367
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
15:01281,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,45
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|1,04
|7.016.242
|% 13,04
|
|ESCOM
|1,38
|4.507.033
|% 12,20
|
|IPEKE
|7,78
|411.199.874
|% 11,14
|
|BALAT
|0,66
|79.167
|% 10,00
|
|DARDL
|3,38
|1.035.764
|% 9,74
|
|GLBMD
|1,61
|16.316.977
|% -14,81
|
|BURVA
|6,92
|3.745.698
|% -12,41
|
|FLAP
|4,49
|39.127.122
|% -11,44
|
|HALKS
|1,98
|306.514
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,46
|66.816
|% -8,18
|
|THYAO
|13,70
|671.282.655
|% -0,44
|
|KOZAA
|9,75
|457.423.816
|% 3,28
|
|IPEKE
|7,78
|411.199.874
|% 11,14
|
|TUPRS
|124,40
|271.060.114
|% 1,39
|
|SISE
|5,23
|265.101.658
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,94
|151.555.743
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,77
|211.614.816
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|131.293.798
|% 0,70
|
|KARSN
|1,57
|129.363.532
|% 3,29
|
|ALBRK
|1,37
|106.849.336
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6829
|7,7215
|% -0,37
|
|Frank
|6,0114
|6,0477
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5735
|1,5814
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,09
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.901
|-4,72
|
|Yarım
|897
|920
|-2,28
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,32
|66,32
|-0,22
|
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