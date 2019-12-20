***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir haber ajansında çıkan haber üzerine SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) gereğince Şirketimiz açıklaması aşağıdadır:Şirketimizin Arnavutluk'ta kurulu bağlı ortaklıklarının paylarının bir kısmının yada tamamının satışı ile ilgili stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.Olası işlemin henüz belirsiz olması nedeniyle, şirketin sermaye piyasası aracının değerinin ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkilenebileceği hususları da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak, 02.09.2019 tarihinde kamuya açıklanmasının ertelenmesine dair Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.Bu kapsamda, şu aşamada kamuoyuna duyuru yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir gelişme olmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler mevzuat kapsamında duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804527BIST