***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHali hazırda %76 oranında hissedarı olduğumuz bağlı ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin son yıllık bilançosuna göre Özkaynaklarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenen sınırların altında olması nedeni ile şirket devamlılığının sağlanması ve ortaklığımız için ilerde gerçekleştirilmesi muhtemel yatırım projelerinin ,bağlı ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilebilmesini teminen,- Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin 29 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılınmasına,- Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin Genel Kurul gündeminde bulunan, mevcut 44.000.000,00.-TL ödenmiş sermayesinin, tamamen nakit olarak 26.000.000,00.-TL artışla 70.000.000,00.-TL'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan "Esas Sözleşme Tadil Metni"ne olumlu oy verilmesine,- Sermaye artışında hissemize düşen 19.760.000,00.-TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesine,- Sermaye taahhüdünden doğan borcumuzun, Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'den nakit ve muaccel 25.042.788,80.-TL alacağımızdan mahsup edilmesine,- Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin sermaye artışına iştirak etmeyen ortakların taahhüt edilmeyen iştirak paylarının da şirketimiz tarafından tamamen ve nakden taahhüt edilmesine ve bunun da Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'den olan 25.042.788,80.-TL nakit ve muaccel alacağımızdan mahsup edilmesine, borç mahsubundan sonra kalan kısım olur ise, Genel Kurulu'nda belirlenen şekilde ödenmesine,Karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800855BIST