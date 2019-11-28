GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.11.2019 18:18
GÜNCEL HABERLER



***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Hali hazırda %76 oranında hissedarı olduğumuz bağlı ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin son yıllık bilançosuna göre Özkaynaklarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenen sınırların altında olması nedeni ile şirket devamlılığının sağlanması ve ortaklığımız için ilerde gerçekleştirilmesi muhtemel yatırım projelerinin ,bağlı ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilebilmesini teminen,
-          Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin 29 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılınmasına,
-          Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin Genel Kurul gündeminde bulunan, mevcut 44.000.000,00.-TL ödenmiş sermayesinin, tamamen nakit olarak 26.000.000,00.-TL artışla 70.000.000,00.-TL'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan "Esas Sözleşme Tadil Metni"ne olumlu oy verilmesine,
-          Sermaye artışında hissemize düşen 19.760.000,00.-TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesine,
-          Sermaye taahhüdünden doğan borcumuzun, Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'den nakit ve muaccel 25.042.788,80.-TL alacağımızdan mahsup edilmesine,
-          Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin sermaye artışına iştirak etmeyen ortakların taahhüt edilmeyen iştirak paylarının da şirketimiz tarafından tamamen ve nakden taahhüt edilmesine ve bunun da Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'den olan 25.042.788,80.-TL nakit ve muaccel alacağımızdan mahsup edilmesine, borç mahsubundan sonra kalan kısım olur ise, Genel Kurulu'nda belirlenen şekilde ödenmesine,
 
Karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800855


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05107.126
Değişim :  1,21% |  1.282,01
Açılış :  106.085  
Önceki Kapanış :  105.844  
En Yüksek
107.213 En Düşük
106.016
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 33,00 240.342 % 17,44  
SMART 5,46 187.891.990 % 16,17  
UTPYA 4,75 59.429.332 % 16,14  
ALCAR 48,92 22.623.450 % 15,11  
QNBFB 28,10 40.282.756 % 14,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4137 7,4509 % -0,28  
Frank 5,7424 5,7769 % -0,28  
Riyal 1,5313 1,5390 % -0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.459 3,63  
Altın Gr. 270 270 -0,29  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.782 1.827 -1,59  
Yarım 861 884 -0,77  
Çeyrek 432 442 -0,38  
Gümüş.Ons 16,88 16,95 -0,04  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,01  
B. Petrol 63,28 63,28 0,27  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru