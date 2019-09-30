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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2019 16:10
GÜNCEL HABERLER

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mehmet AYDINER 5305791387 TRY 19,12
Turgut AYDINER 4716259011 TRY 17
Ömer Ali AYDINER 2947661882 TRY 10,62
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ 2947661882 TRY 10,62
Fatma Nirvana AYDINER 2947661882 TRY 10,62
Turhan Aydıner Miras Ortaklığı (Melahat Aydıner, Nur Aydıner Meral, Esra Aydıner , Duygu Sezen, Çağla Kutlu) adına Nur Aydıner Meral 4716259011 TRY 17

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 157855530.48 TRY 56,89 13-c.13-d İşlem Görmüyor
B Karışık 0,01 TRY 119644469.52 TRY 43,11 YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789220


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