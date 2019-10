***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Mehmet AYDINER 5305791387 TRY 19,12Turgut AYDINER 4716259011 TRY 17Ömer Ali AYDINER 2947661882 TRY 10,62Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ 2947661882 TRY 10,62Fatma Nirvana AYDINER 2947661882 TRY 10,62Turhan Aydıner Miras Ortaklığı (Melahat Aydıner, Nur Aydıner Meral, Esra Aydıner , Duygu Sezen, Çağla Kutlu) adına Nur Aydıner Meral 4716259011 TRY 17Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 157855530.48 TRY 56,89 13-c.13-d İşlem GörmüyorB Karışık 0,01 TRY 119644469.52 TRY 43,11 YOKTUR