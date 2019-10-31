***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.10.2019 18:18
100.000.000,00 ALL 100,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Energy Trading d.o.o Beograd (Ayen Sırbistan) Elektrik ticareti 13.052.540,00 13.052.540,00 RSD 100,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Energija Trgovanjez Elektricno Energijo, d.o.o (Ayen Slovenya) Elektrik ticareti 267.500,00 2.675.000,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Elektrik Piyasaları İşletim A.Ş (EPİAŞ) Elektrik piyasaları işletmesi 61.572.770,00 412.408,00 TRY 1,00 İştirak
Ayen-Alb Sha Albania Elektrik Üretim ve Ticareti 3.500.000,00 3.220.000,00 ALL 92,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795924
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
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|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0238
|Açılış
|: 5,7170
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|Önceki Kapanış
|: 5,7320
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5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,3650
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|Önceki Kapanış
|: 6,3650
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6,3924
En Düşük
6,3554
18:05277,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 3,78
|Açılış
|: 277,89
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|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3819
|7,4190
|% 0,71
|
|Frank
|5,7719
|5,8067
|% 0,60
|
|Riyal
|1,5213
|1,5289
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|14,60
|
|Altın Gr.
|277
|277
|3,00
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|59,58
|59,58
|-0,66
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Seans Raporu
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17:59ULAS
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 829 adet işlem
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17:56KNFRT
Yüzde -12.43 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 492 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -92, 45 kaybederek (% -0.08 ) 121, 632
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17:55XU100
Endeks 98, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 4, 967.00 milyon TL de
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17:55MRSHL
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 29.94 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 500 adet işlem