***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









100.000.000,00 ALL 100,00 Bağlı OrtaklıkAyen Energy Trading d.o.o Beograd (Ayen Sırbistan) Elektrik ticareti 13.052.540,00 13.052.540,00 RSD 100,00 Bağlı OrtaklıkAyen Energija Trgovanjez Elektricno Energijo, d.o.o (Ayen Slovenya) Elektrik ticareti 267.500,00 2.675.000,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkElektrik Piyasaları İşletim A.Ş (EPİAŞ) Elektrik piyasaları işletmesi 61.572.770,00 412.408,00 TRY 1,00 İştirakAyen-Alb Sha Albania Elektrik Üretim ve Ticareti 3.500.000,00 3.220.000,00 ALL 92,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795924BIST