***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.01.2020 18:20
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş (Ayen Ostim) Elektrik üretim ve ticareti 44.000.000,00 44.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Kayseri Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş (Kayseri Elektrik) Elektrik üretim ,dağıtımı ve ticareti 80.000.000,00 76.901.409,17 TRY 96,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Elektrik Ticaret A.Ş (Ayen Elektrik) Elektrik ticareti 25.000.000,00 24.998.375,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Ayen-AS Energji SHA (Ayen-AS) Elektrik üretimi ve ticareti 11.900.000.000,00 10.829.000.000,00 ALL 91,00 Bağlı Ortaklık
Ayel Elektrik Üretim Sanayii ve Ticaret A.Ş (Ayel Elektrik) Elektrik üretimi dağıtımı, ve ticareti 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Araklı Doğalgaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş (Araklı Enerji) Elektrik üretimi ve ticareti 17.500.000,00 13.300.000,00 TRY 76,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Energy Trading SHA (Ayen Trading) Elektrik ticareti 100.000.000,00 100.000.000,00 ALL 100,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Energy Trading d.o.o Beograd (Ayen Sırbistan) Elektrik ticareti 13.052.540,00 13.052.540,00 RSD 100,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Energija Trgovanjez Elektricno Energijo, d.o.o (Ayen Slovenya) Elektrik ticareti 267.500,00 2.675.000,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Elektrik Piyasaları İşletim A.Ş (EPİAŞ) Elektrik piyasaları işletmesi 61.572.770,00 412.408,00 TRY 1,00 İştirak
Ayen-Alb Sha Albania Elektrik Üretim ve Ticareti 3.500.000,00 3.220.000,00 ALL 92,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813800
BIST