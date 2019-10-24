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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.10.2019 12:01
GÜNCEL HABERLER

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 24.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında  
Şirketimizin 28.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısı kararıyla sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794476


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IHEVA 1,99 27.462.857 % 19,88  
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Altın Gr. 276 276 0,72  
Cumhuriyet 1.831 1.859 -4,00  
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