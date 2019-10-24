***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.10.2019 12:01
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 24.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 28.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısı kararıyla sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794476
BIST
14:31101.203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.418,25
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.234
En Düşük
100.384
14:315,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0360
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:316,4261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:31275,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,89
|Açılış
|: 275,98
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.325.689
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.857
|% 19,88
|
|GEDIK
|5,01
|5.510.066
|% 15,97
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,73
|1.284.449
|% -4,71
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,02
|747.486.064
|% 1,01
|
|GARAN
|9,85
|438.007.847
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,31
|372.960.641
|% 1,53
|
|ASELS
|18,39
|244.700.527
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,27
|183.404.144
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,27
|183.404.144
|% 0,89
|
|CEMAS
|1,22
|97.130.218
|% 9,91
|
|IHYAY
|0,92
|66.893.070
|% 6,98
|
|ISFIN
|2,43
|173.883.757
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,28
|88.603.033
|% 4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3979
|7,4350
|% 0,19
|
|Frank
|5,7868
|5,8217
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5297
|1,5373
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|-1,42
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,72
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.820
|1.866
|-8,40
|
|Yarım
|880
|903
|-4,06
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,54
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|61,03
|61,03
|-0,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:45XU100
Endeks 101, 205 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 5, 010.00 milyon TL de
-
14:45GYHOL
Yüzde 19.96 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 168, 356 adet işlem
-
14:44GEDIK
Yüzde 15.74 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 841 adet işlem
-
14:43NATEN
Yüzde 6.38 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 432, 376 adet işlem
-
14:42ERBOS
Yüzde 5.00 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 895 adet işlem