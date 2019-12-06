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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.12.2019 09:51
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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2019, 29.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.11.2019
Tescil Tarihi
29.11.2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.12.2019 ve 9966
Açıklamalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki
ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 23 Kasım 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı 29.11.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 05.12.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802171


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RYGYO 3,03 12.980.569 % 10,99  
MEPET 2,18 21.626.909 % 10,66  
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Riyal 1,5317 1,5393 % 0,18  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 273 273 0,08  
Cumhuriyet 1.808 1.835 2,00  
Tam 1.800 1.845 2,38  
Yarım 870 893 1,15  
Çeyrek 436 446 0,58  
Gümüş.Ons 16,89 16,92 -0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,00  
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