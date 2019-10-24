***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.10.2019 12:03
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.10.2019
Genel Kurul Tarihi 23.11.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe GÜNGÖREN
Adres ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ METROPOL CENTER NO:31/21 Merter, Güngören, İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şirketimizin 28.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısı kararıyla sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
4 - Dilek, temenni ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ayes Olağanüstü Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 Ayes Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Saat: 10:00'da Ali Rıza Gürcan Caddesi Metropol Center No:31/21 Merter, Güngören, İSTANBUL (Genel Merkez) adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794478
BIST