***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.10.2019Genel Kurul Tarihi 23.11.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe GÜNGÖRENAdres ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ METROPOL CENTER NO:31/21 Merter, Güngören, İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3 - Şirketimizin 28.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısı kararıyla sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin onaylanması.4 - Dilek, temenni ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ayes Olağanüstü Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 Ayes Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 24.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Saat: 10:00'da Ali Rıza Gürcan Caddesi Metropol Center No:31/21 Merter, Güngören, İSTANBUL (Genel Merkez) adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794478BIST