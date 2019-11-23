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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.11.2019 11:22
GÜNCEL HABERLER



***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.10.2019
Genel Kurul Tarihi 23.11.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe GÜNGÖREN
Adres ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ METROPOL CENTER NO:31/21 Merter, Güngören, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şirketimizin 28.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısı kararıyla sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
4 - Dilek, temenni ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800207


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VAKFN 2,23 47.323.262 % 19,89  
KLNMA 48,46 6.150.501 % 14,78  
AKENR 0,95 86.821.328 % 14,46  
SANKO 5,62 32.878.391 % 12,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3115 7,3482 % -0,31  
Frank 5,7050 5,7394 % -0,17  
Riyal 1,5190 1,5267 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.463 -2,49  
Altın Gr. 269 269 0,26  
Cumhuriyet 1.793 1.820 7,00  
Tam 1.785 1.830 7,29  
Yarım 863 885 3,52  
Çeyrek 433 443 1,76  
Gümüş.Ons 17,00 17,02 -0,10  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,55 63,55 -0,42  
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