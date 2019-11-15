***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.11.2019 17:51
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/11/2019
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
İlgili Gelir Tablosunun tetkikinde Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı tutarının 3.171.178,29 TL olduğu görülmektedir. İş bu tutarın önemli bir bölümünü oluşturan 2.371.669,50 TL kısmı S.S. Teskoop Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Kooperatifi İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası olarak Dönem Karının içerisinde mevcuttur. İlgili tutar Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulan Geçici Vergi Beyannamesinde İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e) olarak bildirilmiş ve bunun sonucunda Mali Dönem Zararı 1.652.540,03 TL olmuştur. 2.371.669,50 TL İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisna Tutarı 2019 faaliyet dönemini takip eden dönemde Sermaye Yedekleri hesabına aktarılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799214
BIST
18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.599,13
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
18:055,7432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0061
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
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5,7708
En Düşük
5,7370
18:056,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
18:05270,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,01
|Açılış
|: 270,81
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,33
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3841
|7,4211
|% 0,04
|
|Frank
|5,7756
|5,8104
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5263
|1,5340
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-3,25
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|1,10
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