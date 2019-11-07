***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.11.2019 20:16
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 75.000.000,00 TRY Yurtiçi 26.01.2018 24.01.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 90.000.000,00 TRY Yurtiçi 21.06.2019 18.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 80.000.000,00 TRY Yurtiçi 07.08.2019 04.08.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797389
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0032
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0144
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3424
18:05270,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -5,15
|Açılış
|: 270,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
269,59
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|9.257.936
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|125.314.376
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.234.089
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.585.914
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.877.209
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.805.661
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.625.083
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.631.292
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|495.636.306
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.999.661
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3390
|7,3759
|% -0,41
|
|Frank
|5,7358
|5,7704
|% -0,61
|
|Riyal
|1,5272
|1,5348
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-27,33
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|0,79
|
Seans Raporu
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17:59CMENT
Yüzde 12.35 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 445 adet işlem
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17:58TGSAS
Yüzde 7.57 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 262, 055 adet işlem
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17:56PINSU
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 352, 168 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 103, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 8, 509.00 milyon TL de
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17:55THYAO
Yüzde 5.19 oranında artışla 12.56 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 051, 667 adet işlem