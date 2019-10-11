***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2019 09:53
***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 662.500.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 331250000 TRY 50
İsmail Aytemiz 125875000 TRY 19
Hüseyin Aytemiz 119250000 TRY 18
Aslı Aytemiz Gül 53000000 TRY 8
Gökhan Aytemiz 19875000 TRY 3
Ahmet Aytemiz 13250000 TRY 2
TOPLAM 662500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792492
BIST
12:4598.998
En Yüksek
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|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
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99.385
En Düşük
98.776
12:455,8697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
|: 5,8620
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|Önceki Kapanış
|: 5,8700
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5,8759
En Düşük
5,8233
12:456,4692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,4550
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|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,4757
En Düşük
6,4139
12:45282,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 282,03
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
280,15