***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 662.500.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 331250000 TRY 50İsmail Aytemiz 125875000 TRY 19Hüseyin Aytemiz 119250000 TRY 18Aslı Aytemiz Gül 53000000 TRY 8Gökhan Aytemiz 19875000 TRY 3Ahmet Aytemiz 13250000 TRY 2TOPLAM 662500000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792492BIST