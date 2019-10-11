GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2019 09:53
GÜNCEL HABERLER

***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 662.500.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 331250000 TRY 50
İsmail Aytemiz 125875000 TRY 19
Hüseyin Aytemiz 119250000 TRY 18
Aslı Aytemiz Gül 53000000 TRY 8
Gökhan Aytemiz 19875000 TRY 3
Ahmet Aytemiz 13250000 TRY 2
TOPLAM 662500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792492


BIST




BIST USD EURO ALTIN
12:4598.998
Değişim :  0,22% |  217,62
Açılış :  99.232  
Önceki Kapanış :  98.780  
En Yüksek
99.385 En Düşük
98.776
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru