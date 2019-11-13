***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.11.2019 08:31
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 55.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet AHLATCI 39049450 TRY 0,70999
Ahmet Emin AHLATCI 11000000 TRY 0,20
Ateş AHLATCI 2750000 TRY 0,05
Sibel Güner AHLATCI 2200000 TRY 0,04
İsmail ŞAHİN 550 TRY 0,00001
TOPLAM 55000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798550
BIST
11:53104.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 155,01
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:535,7647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7630
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:536,3484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:53270,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,44
|Açılış
|: 270,52
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|1,94
|8.181.320
|% 9,60
|
|DERIM
|4,37
|12.247.966
|% 8,98
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|ARMDA
|11,17
|935.125
|% 7,51
|
|KLNMA
|33,54
|1.705.610
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,22
|541.912.032
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,34
|212.729.626
|% 2,18
|
|GARAN
|9,90
|157.083.451
|% 0,81
|
|PGSUS
|71,55
|138.210.012
|% 0,63
|
|OZGYO
|1,38
|135.063.690
|% -0,72
|
|OZGYO
|1,38
|135.063.690
|% -0,72
|
|KRDMD
|2,34
|212.729.626
|% 2,18
|
|THYAO
|13,22
|541.912.032
|% -0,90
|
|CEMAS
|1,20
|49.070.246
|% -2,44
|
|ADESE
|2,11
|69.498.287
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3727
|7,4097
|% -0,42
|
|Frank
|5,7889
|5,8238
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.461
|1,72
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,69
|61,69
|-0,37
|