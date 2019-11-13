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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.11.2019 08:31
GÜNCEL HABERLER



***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 55.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet AHLATCI 39049450 TRY 0,70999
Ahmet Emin AHLATCI 11000000 TRY 0,20
Ateş AHLATCI 2750000 TRY 0,05
Sibel Güner AHLATCI 2200000 TRY 0,04
İsmail ŞAHİN 550 TRY 0,00001
TOPLAM 55000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798550


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 4,38 13.421.793 % 9,23  
SEYKM 5,39 75 % 7,80  
METAL 1,00 25.935 % 7,53  
ARMDA 11,17 935.125 % 7,51  
GLBMD 1,32 924.005 % 7,32  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3720 7,4090 % -0,43  
Frank 5,7956 5,8305 % -0,01  
Riyal 1,5325 1,5401 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 5,16  
Altın Gr. 271 271 -0,09  
Cumhuriyet 1.798 1.825 4,00  
Tam 1.790 1.834 3,02  
Yarım 865 887 1,45  
Çeyrek 434 444 0,73  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 0,12  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 61,50 61,50 -0,56  
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