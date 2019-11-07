***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinden Kar Payı Dağıtım İşaretlenmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 17.10.2019Genel Kurul Tarihi 05.12.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2018 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması4 - 2018 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.7 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu (ıı.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kuru'da hissedarlara bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-115.99.E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması koşullarının görüşülerek karara bağlanması,13 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımEk AçıklamalarŞirketimizin 2018 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı 05 ARALIK 2019 tarihi PERŞEMBE günü saat 11.00 de Gaziosmanpaşa Bulvarı , No : 9 / 207 , Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797152BIST