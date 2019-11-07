***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.11.2019 11:49
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinden Kar Payı Dağıtım İşaretlenmesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 17.10.2019
Genel Kurul Tarihi 05.12.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması
4 - 2018 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu (ıı.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kuru'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-115.99.E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması koşullarının görüşülerek karara bağlanması,
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı 05 ARALIK 2019 tarihi PERŞEMBE günü saat 11.00 de Gaziosmanpaşa Bulvarı , No : 9 / 207 , Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797152
BIST