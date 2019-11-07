***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.12.2019Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BALAT, TREBLTA00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BALAT, TREBLTA00012 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 05.12.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım hususu, 17.10.2019 tarih ve 2019/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile görüşülerek ,şirketin 2018 yılında kar elde etmemiş olması sebebiyle kar dağımı yapılmamasına karar verilmiş ve Genel Kurulun onayına sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797155BIST