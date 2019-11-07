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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.11.2019 12:18
GÜNCEL HABERLER

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.12.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BALAT, TREBLTA00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BALAT, TREBLTA00012 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.12.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım hususu, 17.10.2019 tarih ve 2019/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile görüşülerek ,şirketin 2018 yılında kar elde etmemiş olması sebebiyle kar dağımı yapılmamasına karar verilmiş ve Genel Kurulun onayına sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797155


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