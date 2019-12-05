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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.12.2019 17:55
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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BALATACILAR BALATACILIK SAN.VE TİC.A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.12.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BALAT, TREBLTA00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BALAT, TREBLTA00012 0 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına iIişkin gündem maddesinin goruşüImesine geçildi. Şirket zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımı politikasi oluşmadığından bu konu ile ilgili karar verilmedi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802086


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FONET 8,00 86.586.863 % 19,94  
DERAS 4,77 40.570.357 % 19,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5431 7,5809 % 0,40  
Frank 5,7995 5,8344 % 0,13  
Riyal 1,5289 1,5366 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.476 0,38  
Altın Gr. 273 273 0,16  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,94 16,97 0,10  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,02  
B. Petrol 63,50 63,50 0,50  
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