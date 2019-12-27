***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.12.2019 11:42
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805506
BIST
13:41113.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 214,48
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:415,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0195
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9516
En Düşük
5,9292
13:416,6343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6343
En Düşük
6,5741
13:41289,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,81
|Açılış
|: 289,13
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|12.805.395
|% 14,99
|
|TIRE
|4,18
|103.067.359
|% 12,67
|
|HDFGS
|2,44
|59.352.449
|% 9,91
|
|UNYEC
|5,45
|3.695.269
|% 9,88
|
|ISGYO
|1,49
|150.914.329
|% 9,56
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,34
|58.387.116
|% -9,02
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,45
|158.091.385
|% -7,93
|
|FMIZP
|49,78
|19.303.032
|% -7,13
|
|ISFIN
|4,08
|570.595.227
|% 3,29
|
|THYAO
|13,98
|266.341.628
|% 0,14
|
|IPEKE
|8,01
|188.639.234
|% 0,38
|
|KOZAA
|10,30
|187.817.863
|% 0,49
|
|SMART
|10,45
|158.091.385
|% -7,93
|
|ISFIN
|4,08
|570.595.227
|% 3,29
|
|ISGYO
|1,49
|150.914.329
|% 9,56
|
|ALBRK
|1,44
|60.647.910
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,09
|45.030.519
|% -0,91
|
|OZGYO
|1,59
|65.647.430
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7513
|7,7902
|% 0,78
|
|Frank
|6,0679
|6,1045
|% 0,79
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,60
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,85
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|0,25
|