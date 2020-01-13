***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.01.2020 12:33
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.01.2020 Tarihinde yapılan Olağan Dışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri bölümünden yapılması gerekirken
Özel Durum Açıklaması (Genel)
bölümünden sehven yapılmıştır..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812034
BIST
13:52120.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.714,40
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:525,8595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:526,5172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:52292,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -2,69
|Açılış
|: 292,17
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|67.530.589
|% 19,20
|
|AYEN
|4,28
|85.133.957
|% 17,58
|
|RYSAS
|6,73
|95.258.047
|% 17,25
|
|RYGYO
|6,07
|71.046.384
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.455
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|BRYAT
|77,85
|5.972.008
|% -2,32
|
|FMIZP
|60,60
|4.902.520
|% -2,26
|
|THYAO
|14,67
|1.233.812.605
|% 1,87
|
|PETKM
|4,02
|745.250.618
|% 2,81
|
|HALKB
|6,67
|456.515.270
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,94
|364.776.935
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|312.973.993
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|312.973.993
|% 3,29
|
|PETKM
|4,02
|745.250.618
|% 2,81
|
|KRDMD
|2,94
|364.776.935
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,73
|196.089.290
|% 1,76
|
|IEYHO
|0,71
|61.663.145
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5872
|7,6253
|% -0,82
|
|Frank
|5,9972
|6,0333
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5566
|1,5644
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,04
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,25
|
|Yarım
|932
|956
|-9,31
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,02
|