***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.01.2020 Tarihinde yapılan Olağan Dışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri bölümünden yapılması gerekirkenÖzel Durum Açıklaması (Genel)bölümünden sehven yapılmıştır..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812034BIST