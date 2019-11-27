***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimız Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika binasına üretim yapabilmek için gerekli olan elektrik bu gün 27.11.2019 tarihinde bağlanmıştır.Daha önce kurulan makinaların üretime alınması için gerekli personel alımı ,makinalara enerji verilmesi, eksik hammadde temini, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi çalışmalar yarından itibaren başlayacaktır.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800627BIST