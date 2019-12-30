***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, şirketimizin sermaye kaybı ile ilgili 6102 Sayılı T.T.K. 376. Maddesi gereği Finanasal Tablo hazırlamak için şirketimizinaktifinde kayıtlı makine ve techizatın yeniden değerlemesi için Sermaye Piyasası Kurumu'ndan yetkili değerleme firmasıLAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile 27.12.2019 Tarihinde sözleşme yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır.Tüm yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805864BIST