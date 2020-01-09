***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan Ali Penah Bozyiğit şirketimizin finans ihtiyacının karşılanması için hisse satışı yapılarak elde edilen tutar ile banka kredi taksit ve diğer ihtiyaçlar için kullanılmıştır.Tüm yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811160BIST