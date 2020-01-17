***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon günlerde hisse senetlerimizdeki olağanüstü fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Kamuyu AydınlatmaPlatformu'nda açıklanmamış bir bilgi yoktur.Ancak Yatırımcı İlişkilerine gelen telefon,SMS'lerden yatırımcılarımızınfabrikanın açılma tarihi ile ilgili beklentilerinin bulunduğu ve bunu bilmek isteklerinin olduğu tespit etmiş bulunuyorum.Manisa / Turgutlu Organiza Sanayi Bölgesi'nde bulunan iştirakimiz BERKA BALATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adınatahsis edilen 15.000 m2 arsamız üzerinde bulunan 3.200 m2 kapalı alanda makinalarımız yerleştirilmiş,bakımlarıyapılanlar ile de deneme üretimine başlanmıştır.Bu çalışmalar devam etmektedir.İlk etapta ruhsatı alınmış kapalı alaniçin bir yıl içinde 1.800 m2 daha kapalı alan inşaatı yapılacaktır.Arsa ile ilgili ödeme tamamı yapılmıştır. Mevcutarsamızın imar durumu 10.500 m2 kapalı alan yapılabilmeye izin vermekte olup,gelecekte kapasite artışı için gerekliinşaat alanımız mevcuttur.Üretim başladı diyebilmemiz için mevcut bitmiş binamıza oturma ruhsatı alınması içinişlemlere başlanmış ,oturma raporu alındıktan sonra deneme üretimi dönemi de sona ermiş olacaktır..Bunun daen geç Şubat ayı sonuna kadar gerçekleşeceği kanaatindeyiz.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederim.Saygılarımla,Ali ÇAKIROĞLUYönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813389BIST