***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 16:14
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son günlerde hisse senetlerimizdeki olağanüstü fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma
Platformu'nda açıklanmamış bir bilgi yoktur.Ancak Yatırımcı İlişkilerine gelen telefon,SMS'lerden yatırımcılarımızın
fabrikanın açılma tarihi ile ilgili beklentilerinin bulunduğu ve bunu bilmek isteklerinin olduğu tespit etmiş bulunuyorum.
Manisa / Turgutlu Organiza Sanayi Bölgesi'nde bulunan iştirakimiz BERKA BALATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına
tahsis edilen 15.000 m2 arsamız üzerinde bulunan 3.200 m2 kapalı alanda makinalarımız yerleştirilmiş,bakımları
yapılanlar ile de deneme üretimine başlanmıştır.Bu çalışmalar devam etmektedir.İlk etapta ruhsatı alınmış kapalı alan
için bir yıl içinde 1.800 m2 daha kapalı alan inşaatı yapılacaktır.Arsa ile ilgili ödeme tamamı yapılmıştır. Mevcut
arsamızın imar durumu 10.500 m2 kapalı alan yapılabilmeye izin vermekte olup,gelecekte kapasite artışı için gerekli
inşaat alanımız mevcuttur.Üretim başladı diyebilmemiz için mevcut bitmiş binamıza oturma ruhsatı alınması için
işlemlere başlanmış ,oturma raporu alındıktan sonra deneme üretimi dönemi de sona ermiş olacaktır..Bunun da
en geç Şubat ayı sonuna kadar gerçekleşeceği kanaatindeyiz.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederim.
Saygılarımla,
Ali ÇAKIROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813389
BIST