***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.12.2019 Tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında yatırımcılarımızdan Sayın Mehmet Korkut'u bizimve kendi arzusu ile Yönetim Kurulu'na seçmiştik.14.01.2020 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantımızasağlık sebebi ile katılamamış ve istifa mektubunu göndermiştir.Yönetim Kurulu'muz Sayın Mehmet Korkut'un istifasınıkabul ederek yerine ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında oylanmak ve onaylanmak üzereSayın Yusuf Alparslan Yaman 'ın Yönetim Kurulu Üye'liğine atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir .Bu işlem ile ilgili İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil için müracaat edilmiş olup,tescili ilan edilerekyürürlüğe girmiş olacaktır.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813412BIST