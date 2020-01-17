***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 17:08
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.12.2019 Tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında yatırımcılarımızdan Sayın Mehmet Korkut'u bizim
ve kendi arzusu ile Yönetim Kurulu'na seçmiştik.14.01.2020 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantımıza
sağlık sebebi ile katılamamış ve istifa mektubunu göndermiştir.Yönetim Kurulu'muz Sayın Mehmet Korkut'un istifasını
kabul ederek yerine ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında oylanmak ve onaylanmak üzere
Sayın Yusuf Alparslan Yaman 'ın Yönetim Kurulu Üye'liğine atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir .
Bu işlem ile ilgili İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil için müracaat edilmiş olup,tescili ilan edilerek
yürürlüğe girmiş olacaktır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813412
BIST
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0408
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5300
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|Önceki Kapanış
|: 6,5200
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6,5560
En Düşük
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18:05295,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 2,90
|Açılış
|: 295,51
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,92
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6623
|7,7007
|% 0,36
|
|Frank
|6,0681
|6,1047
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5677
|1,5756
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|3,88
|
|Altın Gr.
|295
|296
|2,89
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|0,07
|
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