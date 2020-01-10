***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2020 19:00
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
KAZIMDİRİK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. B APT. NO:29/2-2 BORNOVA-İZMİR 232-4464649 232-4464650
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ALİ ÇAKIROĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI 05.12.2020 5059991930 alicakiroglu@balatacilar.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 15.05.2017 GENEL MÜDÜR YOKTUR Evet 0.44 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTUR
MUSTAFA YAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 17.06.2006 0.64 Bağımsız Üye Değil
NAFİS SEFA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.05.2018 Bağımsız Üye Değil
YUSUF ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.12.2019 Hayır 0.04 Bağımsız Üye Değil Hayır
MEHMET KORKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 05.12.2019 Hayır 5.8 Bağımsız Üye Değil Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ÇAKIROĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir GENEL MÜDÜR YOKTUR
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BERKA BALATA A.Ş. GAYRİ FAAL 10000000 40,84 TRY BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811944
BIST