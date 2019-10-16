***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2019 14:33
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapan Tolga Gündüz, BRF DDP Ticari Yönetici Direktörü pozisyonunda çalışmaya başlayan Genel Müdürümüz Fadi Felfeli'nin yerine 16 Ekim 2019 tarihi itibarıyla, Genel Müdür (CEO) olarak atanmıştır.
Tolga Gündüz, yeni bir atama yapılana kadar Şirketimizde Mali İşler Direktörü görevini de devam ettirecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793470
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