***BASCM* *KONYA*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***BASCM******KONYA*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [KONYA]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Şirketimiz Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gördüğünden bağımsız yönetim kurulu üyesi atama zorunluluğu bulunmamaktadır.Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıÇözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTehlikeli ve tehlikesiz atık işlemeSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.510.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30/12/2019Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı1.755.000 TLBeher Pay Fiyatı797,7 TLToplam Tutar14.000.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%50Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%50Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,00İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,73Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı31.12.2019 tarihli Finansal Tablolar kapsamında hesaplanacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıKonya Çimento Sanayii A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiŞirketimizin ana ortağının iştirakidir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımları YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası24/09/2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarÇözüm'ün toplam şirket değeri 28.000.000 TL olarak tespit edilmiştir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizin tek pay sahibi olduğu Çözüm Endüstriyel Atık İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Çözüm") sermayesinin %50'sini temsil eden ve Şirketimize ait beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet payın Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'ne ("Konya Çimento") satılmasına dair işleme ilişkin yönetim kurulumuzun karar aldığı ("Pay Satım") Şirketimiz tarafından 23.12.2019 tarihinde Özel Durum Açıklaması yapmak suretiyle kamuya açıklanmıştır.Bu kapsamda Şirketimiz tarafından işleme ilişkin Pay Alım Sözleşmesi 30.12.2019 tarihinde imzalanmış ve Çözüm'ün esas sermayesinin %50'sini temsil eden beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet pay Konya Çimento'ya toplam 14.000.000 TL bedel karşılığında 30.12.2019 tarihinde satılıp devredilmiştir. Pay Satım işleminin tamamlanmasıyla birlikte Şirketimizin Çözüm'deki pay sahipliği %100'den %50 oranına düşmüştür.Çözüm'ün finansal durumu ile yatırımlara ilişkin kararlarına bağlı olarak ve Pay Satım işlemine ilişkin sözleşme ve belgeler tahtında mutabık kalınacak şartlara tabi olmak üzere, Çözüm nezdinde 2020 yılında doğabilecek finansman ihtiyacının dış kaynaklardan sağlanmasının mümkün veya elverişli olmadığı durumda Çözüm'de gerçekleştirilmesi muhtemel bedelli sermaye artırım işlemine %50 oranında katılım sağlanmasına karar verilmiştir.Sürece yönelik gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805876BIST